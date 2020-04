La locura de Dana White no se llevará a cabo: se cancela Khabib vs Ferguson en el UFC 249

La locura que quería llevar a cabo la UFC y su presidente Dan White no se llevará a cabo... o, al menos, no será con su campeón Khabib Nurmagomedov en el evento. La pelea entre el ruso y Tony Ferguson no se llevará a cabo en UFC 249, tal y como ha anunciado el propio luchador en sus redes sociales.

"Entiendo todo y definitivamente estoy más molesto que tú por cancelar la pelea, probablemente como todos los demás, tenía muchos planes después de la pelea, pero no puedo controlarlo todo", decía Khabib en su Instagram después de que el propio Ferguson le acusara de tener miedo a enfrentarse a él.

"Al quedarme en casa en cuarentena y leer la reacción de las personas ante la situación en torno a mi lucha, resulta que todo el mundo debería estar en cuarentena y seguir todos los requisitos de seguridad para limitar la propagación de la enfermedad, para salvar a las personas, y Khabib es el único liberado de todas las obligaciones y debe demostrar libre albedrío y entrenar volando alrededor del mundo, en aras de una lucha".

Habrá que ver qué ocurre, por tanto, con el UFC 249, la gran función que quería realizar la empresa más grande de MMA de todo el mundo y su presidente Dana White. El evento estelar estaba previsto que fuera la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson por el campeonato ligero del luchador ruso, pero esta no se llevará a cabo.

La UFC estaba buscando una sede para el evento, tras ser cancelado un Nueva York, y pretendía montar una cita especial en torno a la pelea de Khabib y Ferguson. Ahora todo queda en el aire y ante los problemas que se estaban encontrando para celebrar la función, todo apunta a que tendrá que ser pospuesta.

