La Generalitat quiere modificar los reglamentos deportivos para regular las fichas de los transgénero

La directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, propondrá la próxima semana una reunión con las federaciones deportivas catalanas para iniciar los trámites y adecuar los reglamentos deportivos a las nuevas realidades sociales, como el de los menores transexuales que compiten.



Mata ha explicado a Efe que se reunirá con el Consejo Catalán del Deporte para fijar una reunión con todas las federaciones deportivas catalanas a raíz de la petición de una familia de una niña trans que ha solicitado la licencia para competir con el equipo femenino de natación de su club, pero que no puede obtenerla porque su nueva identidad sexual aún no consta en su DNI.



"La federaciones deportivas tienen reglamentos muy antiguos, todos anteriores al año 2014, cuando aprobamos la Ley LGTBI, y creo que se han de adaptar a las nuevas realidades sociales", ha señalado Mata, que reconoce que la Federación Catalana de Natación no puede expedir una licencia femenina a una niña que aún consta como varón en el registro civil.

Nadador debajo del agua Federación Catalana de Natación

Acelerar el grupo de trabajo

Para buscar una solución transitoria para el caso de esta niña transexual de ocho años, que ha recibido el apoyo de la asociación Chrysallis -de familias con hijos trans- y del Observatorio contra la Homofobia, Mata se reunirá la próxima semana con el director del Consejo Catalán del Deporte.



Mata ha explicado "este caso, que es nuevo, también nos obliga a acelerar el grupo de trabajo conjunto - entre el consejo y su dirección general- que estudia medidas para no discriminar a colectivos LGTBI en el ámbito del deporte".

"Saldrán más casos"

La directora general de Igualdad ha augurado que "saldrán más casos" como el de la niña transexual que quiere competir en natación con sus compañeras de club y que han de darle "una solución, esa es la voluntad de todas las partes, desenredar la situación administrativa y facilitar que pueda tener su licencia".

Discriminación involuntaria



Además, según ha añadido Mata, "los médicos de las federaciones nos dicen que con niños de esta edad no hay problema en las competiciones, pero como no había pasado nunca, los reglamentos no están adaptados y las federaciones no tienen este instrumento, y ello deriva en una discriminación involuntaria".

Servirá como precedente

"Es lamentable, pero siempre el primer caso es el que sufre más, pero esperamos que sirva de precedente y se solucione felizmente", ha añadido Mata, que ha revelado que también estudiaron otro caso de un menor transgénero que practicaba artes marciales, pero en aquel caso no hubo problema para solucionar que pudiera competir.

