Piden que dejen competir a una niña transexual de 8 años con su equipo femenino

La directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, la asociación Chrysallis y el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña han pedido a la Federación Catalana de Natación (FCN) que permita competir a una niña transexual de 8 años con el equipo de natación femenino de su club.



Después de que se hiciese público el caso de esta niña transexual, a la que la FCN no le puede expedir la licencia como fémina porque estas se clasifican por género y la documentación de la niña aún indica que su sexo es masculino, la directora general de Igualdad ha anunciado que se reunirá con los responsables de la federación la próxima semana para tratar de encontrar una solución a esta situación.



Una portavoz de la Federación Catalana de Natación ha explicado a Efe que no le niegan su derecho a competir, pero que no pueden expedirle una licencia femenina porque "nos llega una licencia que pone sexo masculino y se nos pide que compita con sexo femenino y nosotros no podemos cambiar lo que consta en el Registro Civil".

