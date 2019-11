La RFEVB estudiará el caso de la niña con síndrome de Down para que juegue un torneo de voleibol

Noticias relacionadas La absurda regla que impide a una niña con Síndrome de Down jugar en un torneo de voleibol

El caso Laia parece que puede llegar a su fin en unos días. Tras confirmar la Real Federación Española de Voleibol a EL ESPAÑOL que ha llegado la solicitud y la petición del Club Voleibol Esplugues para que esta joven de 14 años con síndrome de Down dispute la VII Copa de España Infantil siendo ella cadete, Agustín Martín, presidente de la RFEV, ha informado a este periódico que ahora se pondrán manos a la obra para atender la petición del club catalán.

A pesar de las informaciones que han salido a la luz donde se ha llegado a comentar que la RFEVH ha rectificado la decisión de aceptar que Laia pueda jugar este torneo oficial que tendrá lugar del 27 al 30 de diciembre, Agustín Martín ha revelado que en ningún momento nadie hizo ninguna propuesta, hasta este miércoles, para que pudiese jugar con su club en categoría infantil y no cadete.

"Recibimos este miércoles una carta donde el Club Voleibol Esplugues solicita y pide que Laia pueda jugar la Copa de España Infantil. Con todo esto, podemos decir que ahora hay caso, así que no vengan con mentiras y digan que lo han pedido antes", comenta a EL ESPAÑOL, Agustín.

"Lo han solicitado y ahora estudiaremos todo. Este fin de semana el Comité Ejecutivo se va a reunir para tratar numerosos temas, siendo el de Laia uno de ellos. Como esto afecta al órgano de la competición, habrá una comisión delegada que se reúna en la junta directiva que se celebrará el 23 de noviembre", expresa Martín

"Mi propuesta será admitir todo. Hay que regularlo, por lo que no es tan fácil de hacer, aunque intentaremos que juegue y estamos convencidos de que se podrá. No se puede regular un caso concreto, sino una generalidad de todo", comenta Agustín.

Como informó Alejandro Gusano, presidente del Club Voleibol Esplugues, ellos no inscribirán a su equipo en el torneo hasta que no acepten a Laia. Si fuese un caso normal, eso implicaría que no podrían disputar el torneo, ya que el plazo para inscribirse finaliza el 20 de noviembre.

Agustín no ve un problema en eso: "Si se hace una propuesta como la de Laia, el plazo se puede prorrogar ya que les daríamos un trato especial. Lo único que tenia que haber hecho era pedirlo y no mentir. Gusano es el verdadero culpable de todo lo que está pasando, ya que está dando una imagen de su club lamentable. Su comportamiento es miserable y ha utilizado a una niña con síndrome de Down para tener protagonismo. Me ha molestado lo que han hecho con ella y por dejarnos a nosotros mal".

[Más información: La absurda regla que impide a una niña con síndrome de Down jugar en un torneo de voleibol]