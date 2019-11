La absurda regla que impide a una niña con Síndrome de Down jugar en un torneo de voleibol

Este lunes las redes sociales estallaron en favor de Laia, una niña con Síndrome de Down, pidiendo que pueda disputar con su equipo de voleibol la VII Copa de España infantil, teniendo ella un año más que las jugadoras de su categoría -cadete-.

Pronto se hizo todo viral y se acusó a la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), debido a la denuncia del Club Voleibol Esplugues y de la madre de Laia, Marta Montserrat, de no permitir y autorizar a la joven de 14 años por el mero hecho de sufrir una discapacidad.

Laia lleva desde 2011 jugando con el mismo equipo, el cual ha propuesto a la Federación que se den todos sus partidos por perdidos a cambio de permitir que esta participe con sus compañeras, según ha explicado la madre.

"Parece que tanto la RFEVB como la Copa de España de Voleibol valoran más las normas que el beneficio común. Porque de la inclusión nos beneficiamos todos", ha afirmado Montserrat en su cuenta de Twitter.

1/ Lamentablemente la @RFEVB no permite que una niña con #síndromedeDown juegue con su equipo de toda la vida la VII Copa de España Infantil de volei en #Guadalajara. A pesar de la insistencia del club al que pertenece, @CVoleiEsplugues , la federación no la acepta porque … — Marta Montserrat (@Marta_Tandem) November 4, 2019

Marta ha subrayado que la niña juega sin problemas en la liga ordinaria con el consentimiento de la federación catalana de voleibol y de los equipos con los que se enfrentan, estando también escolarizada en un curso inferior al que le tocaría por edad, una práctica muy extendida cuando se trata de estudiantes con Síndrome de Down.

EL ESPAÑOL ha podido hablar tanto con Agustín Martín, presidente de la RFEVB, como con Alejandro Gusano, director club de voleibol al que pertenece Laia. El primero de ellos ha denunciado todo explicando la falsedad de lo ocurrido y expresando su total malestar tras enterarse de la noticia, llegando incluso a estudiar la posibilidad de tomar las medidas legales oportunas.

El enfado de la RFEVB

Según Agustín, "el Club Voleibol Esplugues, mediante llamada telefónica el pasado miércoles por parte de Alejandro, preguntó, nunca llegó a solicitar a la RFEVB, que si una niña de edad cadete podía participar en categoría infantil, por el hecho de que padece Síndrome de Down, aduciendo que en el ámbito de actuación de la Federación Catalana de Voleibol esto sí está permitido".

El CB Espluges Foto: Twitter (@silviapicas)

Tras la pregunta de Gusano, desde la RFEVB se le comunicó que lo iban a consultar. Al día siguiente, volvió a llamar y se le explicó que la normativa es la que es. Aquí fue cuando se acabaron las conversaciones y las redes sociales estallaron en contra del organismo español.

La trabajadora que atendió la llamada informó de que las Normas de Competición aprobadas por los órganos de gobierno de la RFEVB no permiten que una deportista participe en categorías inferiores a la de su edad, independientemente de que padezca Síndrome de Down o de cualquier otra circunstancia o de que las Normas de una Federación Autonómica lo puedan permitir.

"Para participar en competiciones de la RFEVB, únicamente se exige cumplir lo recogido en las Normas de Competición y no existe ninguna limitación por padecer Síndrome de Down u otra cuestión similar. Todo ello hace que Laia, si nadie pide nada, tenga que disputar el torneo con el equipo de su edad, por el que dispone de la licencia correspondiente", expresa Agustín.

Según la citada norma, la deportista puede participar sin ningún problema con el equipo de su edad, por el que dispone de la licencia correspondiente, y el club catalán tiene equipo Cadete y equipo infantil. Lo único que tiene que hacer es permitir, según la RFEVB, que la niña participe con el equipo de su edad, es decir, el Cadete.

En Cataluña si es posible

Dicho problema viene también porque en Cataluña Laia puede disputar perfectamente cualquier torneo con la categoría infantil de su propio club, a lo que la RFEVB contesta lo siguiente: "Es impropio de los tiempos que corren, en los que se persigue la plena inclusión de las personas con capacidades diferentes, que se impida a una niña con Síndrome de Down participar con el equipo con el que tiene suscrita su licencia deportiva (Cadete) y que se corresponde con su edad, relegándola a participar con un equipo de categoría inferior y privando a la deportista de la plena inclusión a la que tiene derecho".

"Mostramos nuestro total apoyo a la inclusión en el Voleibol de personas con capacidades diferentes y nuestra más enérgica repulsa hacia quienes hacen alarde de comportamientos de este tipo para conseguir vulnerar las reglas de juego, sin ningún tipo de escrúpulo en recurrir a las más despreciables y repugnantes prácticas, entre ellas la difamación y la utilización de los niños con características especiales que merecen toda nuestra atención, dando muestras de discriminación e intolerancia", señala parte de un comunicado de la RFEVB que publicó este lunes.

El CB Espluges Foto: Instagram (@clubvoleibolesplugues)

"En el momento que recibamos una propuesta o petición de cualquier club, se contemplará la posibilidad. Nosotros lo vemos, estaríamos encantados, pero no sé si finalmente sería posible. Se tiene que pedir y eso no lo tenemos que aprobar nosotros ya que existen unas normas. Todo ello tiene que ir a un órgano de Gobierno, tras hacer un comité ejecutivo. Se trataría, se intentaría regular y se hablaría con los demás equipos para ver si están de acuerdo", manifiesta a EL ESPAÑOL Agustín.

La versión del Club Voleibol Esplugues

El CV Esplugues denunció que la Real Federación Española de Voleibol no permitía a Laia, por tener Síndrome de Down y un año más que las jugadoras de su categoría, participar en la VII Copa de España Infantil.

"Hablamos con la RFEVB durante dos días. Primero nos dicen que no se iba a poder, pero que lo iban a consultar. Cuando hablamos con ellos por segunda vez, nos informan que definitivamente no se puede. Reconocen que hemos hablado con ellos, pero si dicen que no hemos pedido nada, pues ese es su problema", dice a EL ESPAÑOL Alejandro Gusano.

"En Cataluña Laia puede jugar con el infantil porque la federación catalana lo acepta y lo considera formativo. Aquí todos los clubes la conocen. Todo esto ha ocurrido por unos padres que se han sentido despreciados y por varios clubes que han levantado la voz, a lo que nosotros hemos apoyado", dice Alejandro.

El propio equipo catalán decidió publicar este martes un comunicado explicando todo lo ocurrido, llegando a solicitar vía email el pasado lunes "formalmente la reconsideración de poder inscribir a nuestra jugadora Laia".

Comunicado oficial del Club Voleibol Esplugues sobre la inscripción en la @CopaEspanaVB @RFEVB#Laiajuega pic.twitter.com/yRgyABt1cE — Club Volei Esplugues (@CVoleiEsplugues) November 5, 2019

"No habiendo tenido respuesta hasta el momento, les reiteramos dicha petición y quedamos a la espera de su respuesta", rezaba el comunicado.

"No hemos inscrito a nuestro equipo en la Copa de España hasta que nos garanticen que Laia va a poder jugar con el infantil. Lucharemos hasta el final por ello. No sé qué va a ocurrir al final, pero si no le permiten jugar, no disputaremos el torneo", expresa Gusano.

El apoyo a Laia

El voleibol español y las redes sociales se han movilizado para que Laia acabe pudiendo jugar la Copa de España infantil. Tanto los padres como el propio club lucharán hasta el final por conseguirlo.

La capitana de la selección española de voleibol, Helia González, ha asegurado que no acudirá a Guadalajara si la invitan. "¿Es necesario esto? ¿De verdad? Hay cosas que están por encima del reglamento. Y si lo hay y me invitáis al 'allstar' como el año pasado, si Laia no juega no esperéis que Helia lo haga", ha dicho.

◘El presidente del @voleibolmadrid, Daniel Virumbales, respalda al @CVoleiEsplugues y se suma al #Laiajuega



◘ "Si Laia no puede jugar la Copa de España en la categoría infantil, el Club Voleibol Madrid tampoco la juega"



◘https://t.co/AsP7Fcem42 pic.twitter.com/l2r181yohH — Teledeporte (@teledeporte) November 6, 2019

Por su parte, el presidente del Club de Voleibol de Madrid, Dani Virumbrales, ha afirmado también que "si la RFEVB no rectifica y permite jugar a Laia, el Club Voleibol Madrid retirará a su equipo infantil de la Copa de España". "Si Laia no juega, nosotros tampoco", ha afirmado, en la línea de otras personas y entidades deportivas, que están además utilizando el hashtag #Laiajuega.

