Carolina Marín: "Lo he dado todo en la pista, he luchado hasta el final"

La española Carolina Marín perdió ante la japonesa Nozomi Okuhara, por 18-21, 21-12 y 21-16, este sábado en las semifinales del Abierto de Dinamarca de bádminton. En una batalla épica, que se alargó durante 75 minutos, la japonesa Nozomi Okuhara selló su séptimo triunfo ante la onubense, con la que desde 2014 mantiene un atractivo pulso en el circuito mundial. El cara a cara es favorable a Okuhara, por 7-6, después del triunfo logrado este sábado en Odense.

La japonesa empezó en desventaja ante la vigente campeona olímpica, pero no se vino abajo tras el primer juego, que Carolina Marín se llevó por un ajustado 18-21. Okuhara, tercera preclasificada, reaccionó en la segunda manga, con un concluyente 21-12, y supo contener la reacción de la española en el tercer parcial. En este juego, y tras desaprovechar una renta de seis puntos (del 13-7 se pasó al 13-13), Okuhara retomó nuevamente la iniciativa y cerró el partido con el definitivo 21-16.

En la final, la japonesa espera a la ganadora del duelo entre la china Chen Yu Fei y la taiwanesa Tai Tzu Ying, segunda y cuarta cabeza de serie, respectivamente.

Reacción de Marín

"Lo he dado todo en la pista, he luchado hasta el final. El cansancio del partido de ayer se me ha notado bastante porque en las jugadas largas he hecho bastantes errores, la calidad de mis golpeos ya no era la misma y tampoco físicamente estaba aguantando muy bien", manifestó en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.

"Ha tenido una defensa muy buena y me devolvía muchos de los volantes complicados que yo estaba haciendo en mi ataque", expuso. La onubense, vigente campeona olímpica de la disciplina, competirá la próxima semana en París. "Dentro de tres días tengo otro reto por delante. Con ganas y a seguir compitiendo. La semana que viene en Francia, más y mejor", sentenció.

