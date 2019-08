Olivia Fresneda, la hija de Blanca Fernández Ochoa y estrella del rugby femenino español

Blanca Fernández Ochoa se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes 23 de agosto, cuando salió de su domicilio en su coche. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella y, precisamente, fue su hija quien no dudó en acudir al cuartel de la Guardia Civil en Aravaca para denunciar su desaparición.

Su hija es la internacional española de rugby femenino Olivia Fresneda. Olivia es toda una autoridad en esta disciplina. Es internacional tanto en categoría siete como XV y tenía un claro objetivo: llegar a ser olímpica. Sin embargo, deberá esperar ya que el combinado nacional no ha logrado el billete para Tokio 2020.

Su madre hizo historia en su día al ser la primera mujer española en lograr una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno, Albertville 1992, en los que se llevó el metal de bronce. Lejos del esquí, pero sí ligada al mundo del deporte, Olivia Fresneda se sintió atraída hacia el rugby, precisamente gracias al apoyo de Blanca Fernández Ochoa.

Blanca Fernández Ochoa EFE

Olivia Fresneda, durante una entrevista, aseguró que en su día preguntó a su madrre si le gustaría que practicase esquí. La respuesta de Blanca, cuyo hermano Paco también fue uno de los grandes de este deporte, fue contundente: no. La exesquiadora alpina prefería que se enfocase a un deporte colectivo.

Ahí es donde entró en juego el rugby. Su padre lo había practicado de pequeño y por ello les propuso, tanto a Olivia Fresneda, probar. Unos años después, la joven es toda una jugadora asentada en la élite y que, además, es estudiante de medicina. Una frase que tiene en su propia habitación define a la perfección a una de las componentes de 'Las Leonas': "El trabajo duro le gana al talento cuando el talento no trabaja duro".

Solo el principio

En unas declaraciones para la selección española de rugby femenino, Olivia Fresneda dejó claro que su gran sueño es disputar algún día en los Juegos Olímpicos. Con tan solo 20 años, ha asegurado que espera que este deporte forme parte de su día a día durante mucho más tiempo: "Quiero que el rugby sea parte de mi vida

durante muchos años".

Blanca Fernández Ochoa junto a sus hijos. Instagram

"Si sales del campo pensando que lo has hecho bien una derrota es como una victoria porque te anima a seguir mejorando", dijo una Olivia que tiene muy claro la filosofía de trabajo, el cual te acaba llevando a conseguir los objetivos: "Si haces algo que te gusta, la energía sale sola. En estos momentos es mi vida, estoy todo el día jugando al rugby y no me canso nunca". Jugadora de presente, de futuro y de equipo, tal y como le inculcó su madre que era lo verdaderamente importante: "Una sola no hace nada. Todo lo que haces lo tienes que hacer con las compañeras".

