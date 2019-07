Desirée Rovira quiere hacer historia en el Carranza: "El muay thai me ha salvado la vida"

Los sueños se acaban cumpliendo. O eso ha debido pensar la gaditana Desirée Rovira cuando le comunicaron que iba a pelear en el Carranza, el estadio del equipo de sus amores -el Cádiz-, el 1 de agosto.

Y lo hará haciendo historia ya que será la primera púgil española en luchar por el campeonato internacional WBC de muay thai de peso mosca. Su rival será la italiana Elisabetta Solinas y no Beatrice Marcialis, ya que esta tuvo un accidente de tráfico y sigue recuperándose de ello.

Tras tener que irse a Tailandia para hacerse un hueco en el Muay Thai, Desirée tiene en su haber dos títulos nacionales (IFMA y WMF) y un título mundial amateur ganado en tierras tailandesas.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con una emocionada Desirée Rovira que cuenta los días para que llegue la cita más esperada de su trayectoria deportiva. "El muy thai me ha salvado la vida debido a que he tenido muchos problemas tanto económicos como familiares. Me ha cambiado toda ella".

Desirée Rovira en el Campeonato España Muay thai 2016

Pregunta: ¿Cómo empezó tu afición por el Muay Thai?

Respuesta: Nunca me habían llamado la atención los deportes de contacto y las artes marciales. Pero un día me apunté al gimnasio porque estaba rellenita y quería ponerme en forma. Ahí vi clases de muay thai y sentí curiosidad. En un primer momento no me vi capaz de hacerlo y durante varios meses solo observaba. Un día probé y me encantó.

Empecé a practicarlo poco a poco y lo compaginaba con mi trabajo. Cada vez me gustaba más, quería mejorar y me fui a Tailandia a conocer este deporte. Estuve un mes para aprender sobre qué es realmente el muay thai y me volví a España. Aquí me dijeron de competir y acepté. Todo se alargó y ahora mismo vivo en Tailandia.

P: ¿Te cambió la vida irte a Tailandia?

R: Sí, totalmente. Lo que te aporta Tailandia a nivel deportivo no lo hará nunca España. Desde que son críos lo practican y tienen un nivel que en España no existe. Hay ciertas cosas que solo nos pueden enseñar en ellos y en nuestro país no captamos todas estas cosas. El venirme aquí me ha aportado mejor físico, conocer más técnicas y entender el deporte y aspectos del muay thai que en España no se pueden lograr.

P: ¿Qué es para ti el muay thai?

R: Me ha cambiado la vida, me la ha salvado en muchas ocasiones. Mi vida no ha sido fácil y este deporte me ha ayudado, no solo físicamente, sino que también mentalmente. Te endurece y te ayuda a la hora de la verdad en la vida a enfrentar las cosas de una forma diferente.

He tenido muchos problemas y he salido de ellos gracias al muay thai. Problemas con enfermedades graves, económicos y de trabajo. Llega un momento que no puedes con todo. En noviembre del año pasado en Tailandia tuve una infección en el pie, me operaron y sinceramente este deporte me ha ayudado a superar todo. Solo me ha aportado cosas buenas y siempre le estaré agradecido. Es parte de mi vida y me ha hecho ser quien soy hoy por hoy.

Desirée Rovira, durante un combate

P: ¿Has sacrificado mucho por estar donde estas ahora?

R: Sí. El irme fuera de mi casa, sin tu familia y amigos es muy duro. Te das cuenta de todo lo que te hace falta y de que estas sola. Esos momentos se hacen cuesta arriba.

P: ¿Cómo surgió lo del Carranza?

R: La promotora que ha organizado el evento me lo propuso y tardé muy poco en aceptar. Es el torneo más importante de mi carrera deportiva y jamás me pasará algo como esto.

P: Tu cita del 1 de agosto será histórica, no?

R: Sí. Soy la primera mujer española que disputa el título. Me pregunto muchas veces que siento y no puedo describirlo. Ni en mis mejores sueños pensé que iba a tener la oportunidad de disputar algo así. Es una ilusión tremenda y una grande responsabilidad. Mi máximo miedo no es ganar o perder, es no hacer el trabajo que siempre he realizado. Quiero que se refleje como es nuestro el deporte.

P: ¿Te ves favorita?

R: No voy con ese papel. Es mi ciudad, un entorno que conozco, pero todo eso a lo mejor no me ayuda debido a la posible presión que pueda tener.

P: ¿Qué quieres conseguir con lo del 1 de agosto?

R: Quiero que las mujeres no tengan miedo a este deporte y que puedan dedicarse a ello. La gente verá con ello que hay una parte femenina en España y que estamos en auge.

Desirée Rovira

P: ¿Hay mucha diferencia entre los premios de los hombres y de las mujeres?

R: Sí. Las mujeres suelen cobrar bastante menos. Lo bueno es que hablando de competición hay pocas mujeres y cada vez van más en aumento. Es una de las cosas que siempre intento fomentar. En Tailandia hay más chicas, pero hay hermetismo en ciertos estadios y eventos ya que no quieren chicas. Las mujeres pueden competir al mismo nivel que los hombres y uno de los grandes objetivos que tengo es que las mujeres vean que nosotras podemos hacer artes marciales, deportes de contacto y que podemos llegar lejos.

P: ¿Queda mucho por hacer para que las mujeres tengan las mismas condiciones que los hombres?

R: Vamos poco a poco, pero aún queda mucho. Tienen que considerarnos igual que a los hombres.

P: ¿Por qué este deporte está mas visto como para hombres?

R: Porque quizá la gente lo relaciona mucho con la agresividad y no entienden que es realmente el muay thai. Se limitan a ver imágenes agresivas y no entienden el trasfondo que tienen este deporte, tanto religioso como cultural. Tiene unos valores deportivos que no existen en otros deportes como el fútbol. Mucha gente juzga con solo la apariencia y no dan ninguna oportunidad.