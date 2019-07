Leonardo: "¿El Barcelona? No hay una oferta concreta por Neymar"

"Honestamente, no hay nada diferente a la última vez que hablamos. Nada de nada. No se ha movido, no hay una oferta concreta para Neymar, él está con nosotros. Es un jugador del Paris Saint-Germain".

"Repito, no hay oferta concreta. Es la misma situación de hace diez días".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre Neymar. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

