'Xak', tricampeón de breakdance: "Quiero ir a los JJOO para acabar con los estereotipos"

París 2024. La ciudad francesa albergará la edición número XXXIII de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto. La gran novedad será la introducción del breakdance como deporte olímpico tras la decisión del COI, algo que no gustó mucho debido a que, entre otras cosas, hay gente que no lo considera deporte.

Todo eso se unió a que el kárate dejará de ser olímpico dentro de cinco años, una decisión muy polémica que no gustó mucho dentro de los deportistas que practican este deporte.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Juan de la Torre 'Xak', tricampeón de breakdance en España, sobre esta decisión y sobre la histórica noticia de la incorporación como disciplina deportiva para los JJOO de París 2024.

Pregunta: ¿Cómo empezó tu amor por el breakdance?

Respuesta: Empecé a aficionarme a los 15 años. La primera vez que tuve contacto con ello fue por un compañero de clase debido a que hacía unos movimientos muy extraños. Desde ese día comencé a practicar y me formé por mi cuenta.

P: ¿De dónde viene tu apodo 'Xak'?

R: Fue aleatorio. Cuando tenía 15 años fue a un cibercafé y para iniciar sesión necesitaba un nickname. Puse mi nombre y no me dejaba. Enfadado decidí escribir tres letras al azar y esas fueron las de Xak. Continué usándolo para el Messenger y a partir de ahí me empezaron a llamar así.

P: ¿Qué es para ti el breakdance y qué representa?

R: Es una forma de vida. Es lo que ha conseguido que me desarrolle como artista y persona. Me lo ha dado absolutamente todo. Representa una forma de expresión total y una plataforma para el desarrollo personal. Todo ello requiere mucho control y constancia.

P: ¿Cómo nace el breakdance?

R: En un contexto social muy complicado y con muchas dificultades. Hoy en día las personas que realizan breakdance no tienen nada que ver con eso. En Europa lo desarrollan sobre todo gente de clase media-alta de forma saludable y teniendo que ser muy estrictos con nuestro físico.

P: ¿Es el breakdance un deporte?

R: Es un gran debate. Es una forma de expresión a través de la danza y en un formato competitivo es similar a cualquier otro deporte. Tiene gran carga artística y es una mezcla de varias cosas. Es un deporte cultural y artístico, un arte sujeto a unas normas que lo convierte en deporte.

P: ¿Cómo recibiste la noticia de que el breakdance iba a ser olímpico?

R: Al principio fue un poco dudoso todo, ya que tenía muchas preguntas. Iba a ser olímpico, pero necesitaba mucha más información. Cuando ya empezaron a despejarse esas dudas fue una gran alegría. Gracias a ello se abre la posibilidad de muchas cosas buenas y positivas para que la gente conozca de verdad qué es el breakdance.

P: ¿Entiendes que haya gente que esté en contra?

R: Entiendo que haya esta polémica porque ahora mismo hay que informarse para conocer que está pasando. Si empiezas a indagar no es nada diferente de cómo existe en lo que se refiere a cualquier otra competición.

P: ¿Cuál son las razones principales para que el breakdance vaya a ser olímpico?

R: No es una disciplina que necesite un código genético específico. Cualquier persona puede desarrollar un estilo exitoso y ganador. Ahora mismo es una disciplina muy joven y con muchos adeptos, sobre todo en Francia que es donde se desarrollan los JJOO y eso ha tenido mucha fuerza a la hora de que lo nombrasen olímpicos.

P: Además de querer ir a los JJOO para ganar, ¿os gustaría también ir para acabar con los posibles estereotipos?

R: Por supuesto. No tenemos las mismas facilidades que pueden tener otras disciplinas u otros deportes. Nos cuesta encontrar sitios para entrenar, viajar, contar que hacemos y los premios no son muy altos. Todo esto nos gustaría que mejorara para tener más capacidades. Espero también que surjan nuevas posibilidades profesionales, una nueva plataforma de competición y una nueva vía para quien se quiera dedicar a esto. Espero que acaben existiendo buenos lugares para practicarlo y que la gente se tome las cosas tan en serio como merecemos ya que el esfuerzo que hacemos es inhumano.

P: El kárate no será olímpico y el breakdance sí, ¿qué opinas de esta polémica?

R: Se nos culpó en algo que no tenemos nada que ver, ni en la decisión de proponerlo ni en la de aceptarlo. El kárate es una disciplina y en España se practica con buenos resultados y por eso sentó mal todo ello. A mí me encantaría que el kárate estuviera también en los JJOO. Se lo merecen, pero por desgracia no es decisión mía.

P: ¿Crees que hay gente en España que no entiende ni comprende ni sabe lo que es el breakdance y habla sin saber?

R: Claro, por supuesto. Se han quedado en lo que han visto en una película de los años 80 de dos chavales pobres bailando en cartones. No han visto nada más, ni se han preocupado ni interesado por entender el breakdance. Si van a un campeonato dudo que piensen así. Se darán cuenta de que si imagen está muy alejada de la realidad.

P: ¿Fuiste antes abogado, no?

R: Lo sigo siendo, pero ahora no ejerzo. Acabé Derecho y estuve durante dos años en un despacho y luego decidí pasarme al breakdance.

