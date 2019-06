Un expiloto de MotoGP, en la UCI tras sufrir una brutal paliza con bates de béisbol

La vida de Anthony 'Go-Show' Gobert estuvo llena de éxito durante los años 90 cuando pilotaba su Kawasaki de Superbikes y con su debut en el Mundial de 500cc en 1997. No obstante, su rutina poco a poco fue viéndose marcada por los excesos de alcohol y drogas que supusieron su bajada de rendimiento y expulsión de la MotoGP.

Tras su desaparición del mundo del deporte, volvió a salir a la luz debido a motivos extradeportivos, ya que se vio envuelto en dos robos a un anciano y a una mujer. Sin embargo, ha vuelto a aparecer tras sufrir un violento incidente que le ha llevado directo a la UCI. El expiloto recibió una paliza con bates de béisbol.

Su hermano, Aaron Gobert, ha hablado con la revista roadracingworld.com y ha contado los hechos: "Hacía semanas que no sabíamos nada de 'Go Show'. Resultó que en un restaurante en Gold Coast un borracho se le acercó y le preguntó '¿eres Go Show?' y él le dijo 'sí, pero ahora estoy comiendo'. Luego volvieron más borrachos y uno comenzó una pelea".

Gobert sobrevivirá a pesar de la gravedad

"Pero luego esos borrachos lo siguieron hasta casa, lo patearon en su puerta y lo golpearon con bates casi hasta la muerte y terminó en la UCI. Estaba tan mal que no sabían ni quién era. Cuando pudo hablar, lo buscaron en Google y se pusieron en contacto con nosotros. Está mal, pero vivirá", narró.

Esta pelea tuvo lugar hace tres semanas pero no se le pudo identificar debido a los golpes que lo desfiguraron. Además, tanto la cartera como el móvil, supuestamente fueron sustraídos.

