Viñales raja contra Lorenzo: "Debe salir último en Assen, lo que hizo es de novato"

Transcurría la cuarta vuelta del Gran Premio de Cataluña cuando Jorge Lorenzo se llevó por delante a Andrea Dovizioso, Maverick Viñales y Valentino Rossi, lo que acabó con cualquier esperanza de estos tres pilotos.

Tras acabar la carrera, Viñales criticó duramente a Lorenzo por su acción pidiendo que el piloto mallorquín debería ser sancionado.

"Que salga último en parrilla. Él tocó a cuatro pilotos. Es un incidente de carrera y Vale y yo no estamos luchando por el campeonato, pero tocó a Andrea. Para Dovi será muy difícil recuperar 37 puntos. Espero que la Dirección de Carrera sea igual de severa que ayer. Yo intenté evitar la caída, pero fue imposible".

Maverick no se quedó ahí y pidió más sanciones a otros pilotos: "También tendrían que haber sancionado a Morbidelli y Bagnaia. Al final, cuando uno tira a otro... yo no tengo la culpa si vas colado. Para nada es una excusa".

Otros problemas con Lorenzo

"Ya me pasó agresivo en la vuelta de calentamiento y lo hizo en Mugello con Miller. Ahí Miller hasta tuvo que levantar la moto. Cada piloto calienta las gomas como quiere. Tienen que poner algo, si no esto no parará. Si no, un día uno dirá: 'no entro en la curva, pues hago un 'strike' y no es así. No tiene que ser así, si no entras en la curva, te vas recto y luego te incorporas, pierdes las posiciones". dijo.

"Entre todos los pilotos tiene que haber respeto. El perdón no sirve de nada. Es una curva muy difícil, pero podía haberse esperado y, con su potencia, hacerlo en la recta. Es un error de novato, pero es cinco veces campeón del mundo", finalizó el piloto.

[Más información: Márquez gana y Lorenzo provoca un auténtico caos en Barcelona]