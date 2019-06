Lorenzo contesta a Viñales: "No es un error de novato, no hice ninguna locura"

Este domingo tuvo lugar el Gran Premio de Cataluña donde Márquez acabó llevándose la victoria. La noticia, más allá del podio del piloto español, estuvo en lo ocurrido en la vuelta cuatro cuando Lorenzo tiró al suelo a Dovizioso, Viñales y Rossi.

Tras la carrera, el piloto balear fue preguntado por todo ello y comentó lo siguiente: "No he hecho ninguna locura, simplemente he frenado algo más fuerte de la cuenta y se me ha cerrado. No creo que sea un error de novato; esta curva propicia este tipo de carambolas y lo hemos visto muchas veces. No fue una maniobra loca. Cuando llegas un poco más fuerte no hay opción de irte fuera. A mi me pasó hace tres años con Iannone".

A pesar de ello, Lorenzo cree que podía haber evitado el adelantamiento: "Intenté adelantar a Maverick cuando no tocaba y donde no tocaba. Seguramente me emocioné demasiado. Podía haberlo evitado y buscar otra oportunidad de adelantamiento", dijo.

Lorenzo fue al box de Ducati y al de Yamaha y se disculpó con todos los afectados en la caída, pero Maverick no quiso saber nada del tema. "Rossi ha sido un señor, igual que Dovizioso, que aceptó mis disculpas. Pero también entiendo el cabreo de Maverick".

