El éxito de Sete Gibernau (53) fuera del motociclismo: realidad virtual e inversor junto a Ferrero y David Ferrer

Manuel "Sete" Gibernau Bultó, nacido en Barcelona el 15 de diciembre de 1972, fue uno de los pilotos españoles más destacados de la era dorada de MotoGP. Con tres subcampeonatos del mundo (2001, 2003 y 2004) y 18 victorias en la categoría reina, Gibernau se convirtió en el principal rival de Valentino Rossi durante varios años, protagonizando duelos memorables que marcaron una época.

Tras una primera retirada en 2006, regresó en 2018 para competir en la recién creada Copa del Mundo FIM de motos eléctricas (MotoE), donde se retiró definitivamente en 2019.

Alejado ya de los circuitos, Gibernau ha reinventado su carrera como emprendedor tecnológico e inversor, con apuestas que van mucho más allá del motociclismo.

En 2024 constituyó Metaenjoyworld, una consultora especializada en digitalización de empresas mediante tecnologías inmersivas como realidad aumentada, realidad virtual y metaverso, junto a Sergi Florensa, CEO de Pitbox/Wion. Esta sociedad, operada a través de Two Enjoyers, refleja su apuesta por la transformación digital y las nuevas tecnologías 3D aplicadas al entretenimiento y la formación.

Su faceta inversora también le ha llevado al mundo del ciclismo. En 2023 entró en el capital de All in Biking, una startup que desarrolla aplicaciones móviles para ciclistas, junto a dos grandes nombres del tenis español: Juan Carlos Ferrero y David Ferrer. Esta inversión demuestra su interés por diversificar hacia sectores deportivos y tecnológicos fuera de las dos ruedas motorizadas.

En el ámbito inmobiliario, Gibernau mantiene una presencia sólida como administrador de varias sociedades, entre ellas Sevanhouse SL y Claudiashouse SL, activas desde 2019. Anteriormente también estuvo vinculado a fondos de inversión y promoción inmobiliaria como El Balcón de la Lola y GP Proyecta Divertia. Es propietario de una finca en Forallac (Girona), donde ha desarrollado parte de sus proyectos personales y empresariales.

Otra de sus apuestas más llamativas es +BO Racing Experience, un resort y circuito privado en su finca de Vullpellac/Forallac, donde ofrece cursos de conducción de lujo con precios que pueden alcanzar los 8.400 euros por día.

Además, tras retirarse de MotoE anunció su dedicación plena a la consolidación de un Congreso Mundial sobre Movilidad, un foro de debate sobre el conflicto urbano entre vehículos de combustión, legisladores y vehículos de movilidad personal en grandes ciudades occidentales.

Con 53 años, Gibernau ha demostrado que su éxito no terminó en los circuitos, sino que se ha transformado en una carrera empresarial diversificada entre tecnología, deporte, formación de élite e inmobiliario.