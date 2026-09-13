Marc Márquez completa la remontada hacia el título: gana en Misano y pasa a liderar la general de MotoGP

Marc Márquez celebra su victoria en el GP de San Marino, en el circuito de Misano. Reuters

El pasado 31 de mayo, Marc Márquez salió de Mugello a 102 puntos del liderato en su regreso a la competición tras su séptima operación en un brazo derecho destrozado desde su fatídica caída en Jerez en 2020.

Desde Mugello, han transcurrido tres meses y medio en los que el vigente campeón del mundo de MotoGP ha completado una remontada que pasará a la historia del motociclismo y que ha culminado en Misano.

Marc Márquez, ganador de la prueba al sprint del sábado, se ha impuesto en la carrera en el trazado a orilla del Mar Adriático y ya es líder de MotoGP, empatado con Jorge Martín pero por delante por número de victorias, cuando restan ocho pruebas para el final del curso.

HACHAZO DE CAMPEÓN. HACHAZO DE LÍDER 🪓@marcmarquez93 firma el DOBLETE EN MISANO y se pone líder del Mundial por delante de las Aprilia 9️⃣3️⃣™️#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CtWT7n2jIc — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

Marco Bezzecchi, que partía desde la pole, tomó la delantera en la salida pero cometió un error de precipitación y puso en bandeja de plata la opción de ganar a Marc Márquez.

El italiano hizo todo lo que pudo para poner tierra de por medio con el español desde la primera vuelta, pero se fue al suelo en la curva 13 antes de completar el primer giro.

MARCO BEZZECCHI SE CAE Y DICE ADIÓS A LA CARRERA EN MISANO 😱



El italiano lideraba por delante de Marc Márquez y Jorge Martín 💥#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FnokNeOUdz — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

Esta situación dejó a Marc Márquez en cabeza, aunque Jorge Martín le pisaba los talones. El español de Aprilia le superó en la séptima vuelta, con un interior en la curva 4.

Jorge Martín asumió el liderato y tiró con fuerza, llegando a acumular seis décimas de ventaja, pero Marc Márquez estaba al acecho pese a tomárselo con calma para gestionar su físico.

El vigente campeón del mundo de MotoGP atacó al español de Aprilia en la duodécima vuelta y pasó a liderar la carrera.

Álex Márquez y Pedro Acosta se pegaron a la estela de Jorge Martín, mientras Marc Márquez abría hueco.

El español de Aprilia acusó el desgaste y se vio superado, cayendo a la quinta plaza tras ser adelantado también por Fermín Aldeguer.