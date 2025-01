La tragedia que ha sobrecogido al motociclismo: muere a los siete años Sid Veijer, el campeón holandés júnior de mini moto

El mundo del motociclismo está de luto tras conocerse el fallecimiento de Sid Veijer. El joven piloto de siete años sufrió un accidente mientras entrenaba con su mini moto el pasado 22 de diciembre y en la tarde de este domingo 5 de enero se consumó el fatal desenlace.

Hace apenas dos meses, en octubre, Sid Veijer se había proclamado campeón de Holanda júnior de mini moto y además es primo de Collin Veijer, piloto de KTM en la categoría Moto3. Las profundas heridas en la cabeza y en la cara que sufrió en el accidente han sido incompatibles con su vida.

Inmediatamente fue trasladado al hospital puesto que se encontraba en estado crítico, sin embargo, las intervenciones quirúrgicas que le hicieron no consiguieron salvar la vida del joven piloto.

"El pasado lunes una pequeña luz sobre la situación de Sid. Al final de la semana, ese foco se convirtió en el escenario más oscuro, en una pelea que Sid no podía ganar. Sid luchó como un león. Nosotros, Reinold y Rianne, Boyd, Muck y Loek, luchamos con él hasta el último minuto con todo lo que teníamos. Los médicos y las enfermeras hicieron lo que pudieron", escribió su padre, Reinold Veijer, a través de sus redes sociales.

Su primo, Collin Veijer, quien competirá la próxima temporada en Moto2 también ha querido despedirse a través de sus redes: "Sid, has luchado tan duro como has podido con lo que ha pasado. Pero esta dura y difícil pelea no la pudiste ganar. Estoy muy orgulloso de ser tu primo y nunca olvidaré los momentos divertidos que pasamos juntos a pesar de que no estaba mucho en casa. Nunca olvidaré los recuerdos y nunca te olvidaré como persona. Siempre estarás en mi mente. Me motivas a luchar tan duro como tú. Te amo, Sid", escribió Collin.