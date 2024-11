Carlos Ezpeleta: "Los pilotos de MotoGP que hay ahora son los mejores de la historia tanto fuera como dentro de la pista"

Su caso se asemeja al de Marta Ortega en Inditex, que comenzó como becaria en la empresa de su padre y ocupó diferentes puestos en cada departamento para conocer todo el engranaje de la empresa. “Tengo mucha suerte de estar donde estoy y también tengo mucha suerte de haber podido aprender todo de Dorna antes de tener este rol. Me gusta mucho el trabajo que tengo porque es el mundo en el que me criado y también me gusta porque nunca te aburres. Es un mundo muy humano y eso me atrae mucho”, asegura Carlos Ezpeleta, director deportivo desde 2020 de Dorna Sports, la compañía en la que su padre Carmelo ocupa el cargo de CEO, e principal impulsor del cambio de identidad del nuevo MotoGP.

¿Por qué habéis tomado la decisión de renovar la identidad de marca de MotoGP?

El logotipo de MotoGP nace al mismo tiempo que la categoría, en 2002, y se renovó ligeramente en 2008. Nació en otra época, cuando el entorno digital no tenía tanto peso como ahora. Había una parte de necesidad gráfica y con esta evolución hemos podido corregir muchas cosas. Más allá de la necesidad gráfica, teníamos muchas preguntas a nivel negocio que nunca habíamos definido y nunca nos habíamos sentado a pensar una estrategia real de marketing. A esos nos hemos dedicado estos últimos 18 meses.

¿Cómo ha sido acogido este cambio de identidad?

Desde el punto de vista de negocio, todos nuestros partners lo han recibido de forma muy positiva. Estoy impresionado. La reacción de los pilotos en la gala de MotoGP fue superpositiva. Después les agradecí a todos los pilotos sus palabras porque les encantó el espectáculo que hicimos. El feedback ha sido muy positivo desde todas las áreas de negocio.

Efe Jorge Martín entra en el olimpo de MotoGP al proclamarse campeón del mundo en el circuito de Montmeló

¿Por qué elegisteis a Pentagram para diseñar el nuevo logotipo de MotoGP?

Nos atrajo porque la gente era muy joven y el equipo que nos presentaron hablaron más sobre nosotros que sobre ellos. Nos gustó porque han hecho muchas cosas en el ambiente cultural, de la moda y del producto real; iconos de diseño que es lo que aspiramos a ser. Desde la primera reunión hasta la presentación del logo han sido 18 meses de trabajo. Los primeros ocho meses fueron conversaciones sobre nuestro mundo, sobre los pilotos… Sin poder meter a mucha gente en el proceso, por un tema de confidencialidad, hemos grabado muchísimas acciones para poder facilitarle el trabajo a Pentagram.

Con este cambio de identidad de marca, ¿cree que MotoGP atraerá al público más joven?

Tenemos un público superfiel desconectado a la edad. Una gran parte de nuestro público es muy fiel y no es proporcional a la edad que tenga. Buscamos atraer a un nuevo público diferente. Con el nuevo logo se respira algo que va más allá de las motos. Los números nos indican que desde hace años MotoGP incluye a un público que no es usuario o propietario de una moto. Esto lo vemos en cualquier evento y en las estadísticas que tenemos. MotoGP ya no es un deporte que atrae sólo a la gente que tiene moto; somos mucho más globales.

¿Por qué crees que es tan complicado atrapar a la gente más joven, al público de la inmediatez?

Todo el sector del deporte, del entretenimiento, nos estamos peleando por lo mismo: ojos delante de una pantalla. La grandeza de un deporte se mide por el número de aficionados reales que tenga consumiendo ese deporte. Ese consumo puede ser a través de una pantalla o través de las plataformas de pilotos, equipos, patrocinadores y partners. Cuanta más gente toque nuestro ecosistema, mejor. Luego se trata de convertir a esos turistas en aficionados fieles. Ahora vuestro objetivo es aparecer en sitios que la gente no espera tanto, como MotoGP en un desfile de moda. Vivir MotoGP en un circuito, aunque sólo sea una vez, te atrapa.

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, en la sede de Dorna en Madrid. Cristina Villarino

Ustedes han conseguido una cosa curiosa en este mundo polarizado en el que vivimos, que es conseguir que ya no haya broncas públicas entre los pilotos.

La rivalidad existe, como en todos los deportes, y más en este porque los pilotos arriesgan su físico. Todos empujan a todos a mejorar y a arriesgar más. La rivalidad existe, pero la llevan mucho mejor y eso les honra. Todo se critica y todo está en el ojo de la sociedad. Los deportistas, en los que se incluyen los pilotos de MotoGP, son líderes sociales y tienen que ser ahora más ejemplo que nunca desde el punto de vista humano y ético. Cuando Jorge Martín y Pecco Bagnaia se estaban jugando el título de campeón del mundo de MotoGP, el ambiente y la cordialidad que había entre ellos les honra. Nuestros pilotos tienen muchísimo mérito tanto dentro como fuera de la pista.

Cuando Jorge Martín ganó el título de campeón del mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia se quedó en el podio aplaudiéndole.

Su comportamiento ha sido modélico. Cuando los pilotos llegan a MotoGP, los aficionados comienzan a descubrirlos desde un punto de vista más humano. Para mí, los pilotos de MotoGP que hay ahora son los mejores de la historia tanto fuera como dentro de la pista.

En cuatro años como director deportivo de MotoGP, usted se ha ganado el respeto de todos los pilotos. ¿Cómo lo ha logrado?

[Risas]. Bueno, yo no sé si me he ganado el respeto de los pilotos, pero lo intento hacer cada día porque ellos son la parte más importante de este deporte. Desde mi puesto como director deportivo de MotoGP, yo les tengo muchísimo respeto por todo lo que hacen. Yo les escucho mucho e intento aprender cada día en conversaciones que se te quedan grabadas. Me acuerdo de un día hablando con Jack Miller que me dijo que el tema de los pilotos esperando en pista era muy peligroso porque ir subido a una MotoGP era como si te disparasen con una bala y todo a su alrededor se nubla por la velocidad. Yo lo que intento es trabajar mucho por y para ellos para que sientan que MotoGP les respalda en todo lo que hacen.

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Usted es licenciado en Ingeniería Mecánica y Empresariales, ¿nunca se le pasó por la cabeza dedicarse a otro sector para que no le pesara su apellido?

La vida es muy larga y lo mismo termino trabajando en otro sitio. Tengo mucha suerte de estar donde estoy y también tengo mucha suerte de haber podido aprender todo de Dorna antes de tener este rol. Me gusta mucho el trabajo que tengo porque es el mundo en el que me criado y también me gusta porque nunca te aburres. Es un mundo muy humano y eso me atrae mucho.

Usted tiene una trayectoria muy similar a la de Marta Ortega, que comenzó como becaria en Inditex y ocupó diferentes puestos en cada departamento para conocer todo el engranaje de la empresa.

Me alegra mucho el haberlo hecho, porque te enseña mucho. Tuvimos que montar la última cita del Mundial en Barcelona, por la DANA de Valencia, en sólo 10 días y ayuda mucho conocer todos los entresijos.

En los test de Barcelona se volvió a probar la comunicación por radio entre box y piloto, ¿cuándo estará listo para las carreras?

Con este aspecto tenemos que ser pacientes porque es un poco invasivo para los pilotos y no están acostumbrados. Este sistema nace desde un punto de seguridad para los pilotos, por problemas que se puedan encontrar en pista. Creo que en la temporada 2025 se podrán mandar mensajes de forma unidireccional, desde Dirección de Carrera a los pilotos.

¿Se plantean un calendario con 24 citas, como la Fórmula 1?

No, no es nuestro objetivo ahora mismo. Tenemos un acuerdo con los equipos para no superar las 22 citas anuales.