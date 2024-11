Carrera Sprint MotoGP, en directo | GP Solidario de Barcelona: Duelo entre Jorge Martín y Bagnaia por el Mundial

Pecco Bagnaia ha cumplido con el guion y ha conseguido su sexta pole de la temporada en el circuito de Barcelona-Cataluña, la tercera consecutiva tras las logradas en Buriram y Sepang.

"No será fácil porque todavía no sabemos qué neumático delantero vamos a utilizar porque han subido las temperaturas. Vamos a intentarlo todo. He dado rueda a muchísimos pilotos porque necesito meter gente entre Jorge y yo, pero creo que él se colocará segundo en la primera curva", pronosticó Bagnaia sobre un rival que parte desde la cuarta posición para el sprint de este sábado.