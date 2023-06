Por qué se cae tanto Marc Márquez: de un cuerpo lastimado a una moto ingobernable

Marc Márquez no saldrá en la carrera del gran premio de Países Bajos que se disputa en el circuito de Assen. Los médicos del mundial han dicho que sus lesiones sufridas tras cinco caídas en el gran premio anterior, celebrado en Sachsenring (Alemania), se han agravado. Y han decidido que no está en condiciones de subirse a la Honda.

En total, son catorce las caídas acumuladas en lo que va de año. Una situación inédita para el piloto ilerdense ocho veces campeón del mundo (seis de ellas en Moto GP). ¿Por qué se cae tanto? No sólo un físico dolorido es la causa de este mal año.

En la mala racha del piloto están influyendo otra serie de factores que están mermando su competitividad. Y eso se ha traducido es que sólo haya finalizado una de las carreras de las ocho del mundial si sumamos la de Assen. Asimismo, únicamente ha concluido tres carreras al sprint de esta modalidad que se suele desarrollar los sábados.

Condicionado por las lesiones

Como ya ha quedado dicho, Marc Márquez lleva catorce caídas en lo que va de año. ¿Consecuencia? Como es obvio, no está al cien por cien. “Creo que es un momento que Marc Márquez nunca ha vivido. Ha vivido momentos delicados los últimos dos o tres años con el tema del brazo a nivel físico. Pero ahora se junta que está viviendo muchas caídas y consecuencias físicas”, afirmaba el también campeón del mundo, Jorge Lorenzo, a DAZN. Palabras que fueron pronunciadas tras las cinco caídas durante el gran premio de Sachsenring.

Fracasos que se han traducido en una falta de confianza y en un auténtico calvario para Márquez. En desengaños que se han transformado en fiascos. “Al final se han ido acumulando muchas malas sensaciones en tres días. Y eso conjuntamente ha provocado que haya dicho que no vale la pena”, añadió Jorge Lorenzo sobre su decisión de no acabar corriendo en Sachsenring.

[Marc Márquez y su matrimonio con Honda: "Estoy comprometido, lo fácil sería estar en casa"]

Tanta caída, asimismo, ha hecho que Márquez no tenga el ritmo de carrera necesario para estar en puestos delanteros. Arrastra tantas operaciones que no está a su mejor nivel. Todo ello ha dado lugar a malas trazadas, con choques fuera de lógica, debido a despistes incompresibles.

Algo que ha sucedido, por ejemplo, este fin de semana en Assen. En los compases finales de la Q1 se fue al suelo en la curva 1. Fuera de la trazada, se despistó al mirar hacia atrás e impactó contra Enea Bastianiani, que asimismo estaba mirando hacia atrás. Un tonto despiste que muestra el estado mental del piloto ilerdense.

Una moto imprevisible

Más allá del tono físico y mental del piloto de Repsol Honda, hay otro hecho que está condicionando, y de manera superlativa, su trayectoria profesional durante esta temporada: la moto. La Honda RC213V es una moto ingobernable que no sólo ha tirado por los suelos a Márquez, sino que también ha dejado fuera de combate a sus compañeros Joan Mir y Álex Rins.

Marc no está cómodo sobre la moto. Es un caballo desbocado que sabe que le va a descabalgar de manera brusca. Por eso ha llegado a decir, incluso, que es un “peligro” y que no le daba “seguridad”. Malas sensaciones para subirse en ella y luchar por la victoria.

[Marc Márquez: "Si me lesionaba de nuevo el dedo, era el fin de mi carrera deportiva"]

“Marc fue al límite de sus posibilidades en la carrera al sprint, hizo lo máximo. Pero está claro que llega a un punto que no quiere sobrepasarlo porque sabe que te puedes caer como se cayó varias veces”, afirmó el expiloto Carlos Checa en DAZN analizando la carrera de Márquez en Sachsenring.

Según Carlos Checa, la moto “tiene unas reacciones muy secas, muy bruscas, muy impredecibles”. Para Checa, la parte delantera es la parte crítica de la moto. Además, Honda tiene que adaptarse a los neumáticos Michelin algo que la firma japonesa no ha logrado.

Marc Márquez impacta contra la moto de Enea Bastianini, en la Q1 en el circuito de Assen. MotoGP

“La moto se le va y no sabe cuándo. No sé los cambios que ha hecho Honda, pero sí que es una moto imprevisible. Esto te quita mucha confianza”, remarca el expiloto. Y concluye: “Están un poco fuera de nivel y cada caída duele. Han intentado mejorar la moto en muchas ocasiones, cambiarla y me da la sensación que han ido a peor. No han mejorado nada”.

Sigue los temas que te interesan