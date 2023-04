Marc Márquez: "Si me lesionaba de nuevo el dedo, era el fin de mi carrera deportiva"

No había comparecido ante los medios de comunicación desde que el pasado 26 de marzo sufrió una fractura intraarticular en el primer metacarpiano de su mano derecha tras embestir a Miguel Oliveira en la curva 3 de circuito portugués de Portimao, en la prueba inaugural de la temporada. Desde entonces, Marc Márquez ha causado baja en los Grandes Premios de Argentina, Las Américas y España, que se disputa este fin de semana en el circuito de Jerez-Ángel Nieto y que se había marcado como fecha para su regreso. Dice que, ahora mismo, la opción más realista será regresar a la competición en Le Mans, dentro de dos semanas.

“Mi objetivo era volver en Jerez, pero no se ha podido cumplir. La fecha de volver en el Gran Premio de Francia ha salido por primera vez de la boca de los doctores, pero eso no quiere decir que sea 100% seguro porque eso lo decidirá el TAC que me harán el martes previo a viajar allí”, ha explicado el piloto español en una multitudinaria rueda de prensa en el hospitality del equipo Repsol Honda en el trazado jerezano y aprovechando su visita para la inauguración del Garage 93 by Repsol. El espacio, ubicado entre Alameda Cristina y Plaza Domecq de Jerez de la Frontera, es nuevo concepto de sports bar para acercar a los aficionados la adrenalina de MotoGP.

Los tres equipos médicos con lo que trabaja habitualmente Marc Márquez le dejaron claro que era una locura correr en Jerez. “Tenía la esperanza de que me recuperaría en cuatro semanas, pero el hueso tarda lo que tarda. Tanto el equipo de Madrid liderado con Ignacio Roger de Oña, como el de la Clínica Mayo y el de la Red Bull APC me dijeron que con la presión del manillar en cada frenada había mucho riesgo de que saltara la cirugía. Y si saltaba, podrían quedarme secuelas. Si después de lo que pasó en el brazo, también me quedan secuelas en la mano… Me dijeron que si me lesionaba de nuevo el dedo sería el final de mi carrera deportiva porque es un dedo muy importante”, ha asegurado.

🎙️ @izaskunruiz: "En otro momento, ¿hubieras acortado los plazos?"



🗣 @marcmarquez93: "Si tres equipos de doctores diferentes te dicen que lo vas a destrozar, da igual que tengas 20 años o 30"#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/eL37xKjOA4 — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2023

En cuanto a su sanción de doble long lap tras su incidente con Miguel Oliveira, la posterior apelación del equipo Repsol Honda y la concesión de la cautelar hasta que haya una resolución del caso, ahora mismo este tema es lo que menos le preocupa al español. “Recibí una penalización porque cometí un error en Portimao y la acepté. Lo que pasa es que no se sabe muy bien por qué se cambió dos días después. Yo recibí la penalización para cumplirla en el Gran Premio de Argentina, como estaba específicamente escrito en un papel. Luego lo cambiaron. Para un piloto la peor penalización es estar lesionado”, ha reflexionado Marc Márquez, que desde 2020 sólo ha podido disputar la mitad de las carreras al encadenar lesión tras lesión.

“Hay que tirar de fuerza de voluntad, no de motivación. Cuando tienes una lesión baja la motivación. Ahí es donde hay que tirar de fuerza de voluntad. A mí no me apetece levantarme cada día a las 7 de la mañana, estar en la cámara hiperbárica dos horas y luego las máquinas para que recupere el hueso”, ha concluido.

Sigue los temas que te interesan