Izan Guevara: "Nico Terol es mi preparador físico y mi entrenador mental"

Extrovertido, simpático y buen conversador. Izan Guevara (28 de junio de 2004, Palma de Mallorca) se coronó campeón del mundo de Moto3 en Phillip Island (Australia) en la primera oportunidad de la que dispuso. Por el camino seis victorias, 11 podios -seis de ellos consecutivos desde Jerez hasta Assen- y cuatro poles hasta llegar al objetivo marcado en su segundo año en la categoría más pequeña. La próxima temporada dará el salto a Moto2 de la mano del Aspar Team y volverán las batallas de antaño con Pedro Acosta, como cuando eran pequeños. Recién aterrizado del largo periplo oceánico, visita la redacción de EL ESPAÑOL aunque sólo sueña con regresar a su casa de Mallorca después de cinco semanas y estar con su familia.

¿Ha asimilado ya que tu nombre y apellido continúen con la frase 'Campeón del mundo de Moto3'?

Ufff, la verdad es que estoy asimilándolo poco a poco porque, la verdad, hace seis semanas que no estoy en casa. Cuando vea a mi familia y a mis amigos todo se va a convertir en más real.

¿Estuvo alguien de su familia en Phillip Island, donde se proclamó campeón del mundo de Moto3?

Sólo estuvo mi padre.

Pues ya verá cuando lo vea su madre…

[Risas] Estará más tranquila. Tengo muchas ganas de verla a ella, a mis abuelos y a mi hermano, que es dos años más mayor.

Sólo ha necesitado dos temporadas en Moto3 para alcanzar la corona de campeón, ¿cuándo se dio cuenta de que el título era posible?

En los test de pretemporada vi que podía conseguirlo, pero iba a ser muy difícil porque estaban en la lucha Dennis Foggia, Sergio García Dols, Ayumu Sasaki, Jaume Masià… Todos ellos eran pilotos con mucha experiencia en el campeonato del mundo de Moto3 y para mí era sólo mi segundo año. Me fui al parón veraniego a sólo tres puntos del liderato de Sergio, así que pensé que si hacía un buen final de temporada podría ser campeón del mundo. La vuelta de las vacaciones fue complicada. En Silverstone nos tiraron a Sergio y a mí. En Austria nos separaron a ambos muy pocos puntos, mientras que en Misano Sergio cometió un error y yo supe aprovecharlo para subir por primera vez al podio después de las vacaciones. Después llegaron las carreras de Aragón y Japón, donde conseguí dos victorias consecutivas y así logré tener una buena ventaja de puntos sobre Sergio.

En Australia tuve mi primera oportunidad de proclamarme campeón y lo conseguí a la primera, pero llegué bastante nervioso. Mientras iban pasando los días, los nervios iban desapareciendo y llegué al domingo tranquilo. De repente cayó un aguacero, pero, por suerte, 10 minutos antes de la carrera la pista ya estaba casi seca. Los 10 minutos en la parrilla se me pasaron muy rápidos. Salí muy concentrado a la carrera y, desde el primer momento, la moto iba bien y me sentí cómodo. En la vuelta 10 se rompió el grupo y nos quedamos cuatro pilotos luchando por la victoria. De esos tres, sólo Sergio podía impedirme ser campeón así que sólo me tenía que concentrar en él. Sabía que si salía primero de la última curva podría llegar primero a la línea de meta. Así que en la última vuelta decidí ponerme primero e intentar aguantar liderándola. Así conseguí el título.

Y eso que llegó bastante nervioso a Australia…

Sí, Marc Márquez me dijo que me veía un poco nervioso desde la carrera de Tailandia.

¿Cómo se asimilan los consejos de un piloto como Marc Márquez, su ídolo?

Estar ese jueves en la rueda de prensa de Australia junto a él me puso todavía más nervioso [risas], pero lo disfruté. A medida que transcurría el fin de semana, los nervios fueron desapareciendo.

Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3, durante su visita a EL ESPAÑOL. Laura Mateo

Esta temporada ha dado la sensación de que ha hecho lo que ha querido cuando ha querido.

[Risas] Ha habido momentos en los que sí hemos podido hacer eso, pero otros han sido más complicados. Si la moto me ayuda, yo saco el extra para marcar la diferencia. Aun así, ha habido carreras en las que hemos tenido que pelear. Desde fuera da la sensación que me sale todo muy fácil por la forma de pilotar. Este año no he tenido muchos sustos y sólo me he caído cuatro o cinco veces, aunque la mayoría no han sido por mi culpa. Mi estilo de pilotaje es muy tranquilo, por eso desde fuera parece que lo hago todo fácil.

Para susto, el de Sepang…

Ufff, no sé cómo conseguí salvar eso. Sasaki se frenó de repente, no me dio tiempo a reaccionar porque estaba demasiado cerca y me lo comí. Me fui para el otro lado, empecé a resbalar por la hierba y me sujeté con fuerza porque la moto iba descontrolada. Por suerte la moto se enderezó y pude seguir la carrera. Fue difícil porque después del golpe la moto ya no estaba igual, pero pude conseguir puntos.

¿Cuál ha sido su mejor victoria de la temporada?

Sin duda, Aragón. Hice una carrera increíble, con uno de mis mejores ritmos. Ese fin de semana fue increíble y ganar en un circuito español reporta mucha más satisfacción. Esa carrera la recordaré para siempre.

Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3, durante su visita a EL ESPAÑOL. Laura Mateo

¿Quién es Izan Guevara?

Soy un piloto de Mallorca que acaba de cumplir 18 años. Empecé en las motos a los tres años. Pasé por todas las categorías de la Cuna de Campeones y en 2019 conseguí mi primer título importante, el de la European Talent Cup. Un año después llegué al equipo de Jorge Martínez Aspar para competir en el Mundial Júnior de Moto3. Esa temporada era para aprender, pero llegué a Valencia jugándome el título con Xavi Artigas y Pedro Acosta y lo terminé ganando. En 2021 di el salto al Campeonato del Mundo de Moto3. Me planteé como objetivo acabar entre los 10 primeros en la clasificación general y lo hice, acabando octavo y logrando una victoria en Austin. Nuestro objetivo en 2022 era ir a por el título y lo logramos a la primera.

¿No le da vértigo quemar etapas con tanta rapidez con el objetivo final de llegar a MotoGP?

No, porque estoy quemando etapas pero siendo campeón. Estos últimos cuatro años ha sido todo muy rápido y la verdad es que voy como un misil. No me da vértigo porque estoy haciendo buenos resultados. Si hago buenos resultados, no me voy a quedar en la misma categoría. Ahora, si tengo que hacer tres años en Moto2 los haré. La verdad es que Moto3 se me ha quedado pequeña por mi estilo de pilotaje y por mi envergadura, porque ya soy más alto que Marc Márquez y Miguel Oliveira.

¿Qué objetivos se marca la próxima temporada en Moto2?

Mi objetivo principal será conseguir ser el mejor debutante del año y acabar entre los 10 primeros en casi todas las carreras. El próximo año tengo que aprender muchísimo para pelear por el título en 2024.

Las manos de Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3. Laura Mateo

Usted y Pedro Acosta pertenecen a la misma generación de pilotos. ¿Se ve peleando contra él en los próximos años?

Pedro Acosta y yo llevamos compitiendo uno contra el otro desde pequeños. Ahora nos volvemos a ver las caras en Moto2, aunque él estará un pasito por delante porque será su segundo año y optará a pelear por el título. Claramente, volverá esa rivalidad en pista.

Pedro Acosta ha tenido una temporada complicada en su debut en Moto2. ¿Le sirve como aviso?

Ojalá pueda hacer yo un primer año como el suyo. Ha conseguido dos victorias y está peleando por ser el mejor rookie del año con Alonso López después de lesionarse. Al fin y al cabo, es su primer año de principiante en Moto2. No se puede llegar y besar el santo. Te acostumbras a estar en el podio y cuando no estás ahí, hay que saber gestionar esas situaciones y saber salir de ahí.



¿Y usted en quién se apoya en esas situaciones complicadas?

En Jorge [Martínez Aspar], en Gino [Borsoi], en Nico [Terol] y en mi propio equipo. Esta temporada hemos tenido pocas situaciones complicadas, pero de las que hemos tenido hemos sabido salir. El apoyo de Nico Terol supone mucho para mí, porque llevamos tres años trabajando juntos y han sido increíbles. He estado en su casa y viviendo con él. Nico Terol es mi preparador físico y mi entrenador mental.

¿Qué tiene de bueno ser tan cabezota como usted?

Cuando me planteo un reto, quiero conseguirlo sí o sí. Como soy tan cabezota, siempre acabo consiguiéndolo.

¿Y de malo?

Cuando quiero conseguir algo y no puedo. Yo escucho, pero luego hago lo que quiero.

Por ser tan cabezota sus padres se dieron cuenta que a usted no le gusta y lo que de verdad quería era tener una moto.

[Risas]. Sí, por cabezota y pesado. Recuerdo que mi padre tenía una Ninja 900, pero la utilizaba para desplazarse. Él no era fan de las motos, como los padres de otros pilotos. Me apuntaron a fútbol, pero yo me quedaba en la pared porque no quería jugar. Lo que quería era una moto. Por cabezota, los Reyes me trajeron una moto eléctrica cuando tenía tres años y ahí empezó todo.

De los pilotos de MotoGP, ¿en quién se fija?

Mi ídolo es Marc Márquez y me fijo mucho en él, pero también en Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jack Miller… En todos, para ver cada detalle. De Marc Márquez me gusta lo fácil que lo hace todo. De Fabio Quartararo me gusta su estilo y cómo es él como persona.

¿Tiene tatuajes?

Sí, tres.

¿Y se hará alguno especial por el título de Moto3?

Sí, me voy a hacer uno en el brazo izquierdo. Mi hermano tiene uno en el gemelo con un balón de futbol y yo me lo voy a hacer igual con una moto.

¿Quién cree que le acompañará en la foto de los campeones de Valencia?

Espero que el título de Moto2 lo gane Augusto Fernández, porque es un piloto mallorquín, y en MotoGP que gane el mejor, aunque es verdad que Pecco Bagnaia lo tiene mejor que Fabio Quartararo.

¿Me puede explicar qué pasa con Mallorca y las motos?

Sólo tenemos un circuito e intentamos sacarle el máximo rendimiento. Llevó en la Federación de Mallorca desde los seis años y me entrenan Miguel Ángel y Ángel Poyatos. También estoy en el Centro de Alto Rendimiento de Mallorca, que me ha aportado muchísimo. He podido compaginar los estudios con el deporte y eso me ha ayudado muchísimo.

