Quién es Silvia Bellot, la española que firmó la sanción a Fernando Alonso y es pionera en la F1

Cuatro nombres aparecen como personajes indirectos en el conflicto entre la FIA, Haas y Alpine por la polémica sanción a Fernando Alonso: Garry Connelly, Enrique Bernoldi, Dennis Dean y Silvia Bellot. Son los cuatro comisarios que tomaron la decisión de castigar al piloto asturiano en Estados Unidos por correr sin un retrovisor.

Silvia nació en Barcelona en 1985 y hace ya once años que se convirtió en la primera mujer y la primera persona de España en formar parte de un panel de comisarios en una carrera de Fórmula 1. A sus espaldas hay una dilatada trayectoria en el mundo del motor y en su tiempo en el Gran Circo le ha tocado lidiar con varios incidentes polémicos.

El último ha sido el de Alonso en Austin. El español quedó séptimo en una carrera en la que sufrió un impactante accidente con Lance Stroll. Pudo seguir en pista, pero con el paso de las vueltas se acabó desprendiendo su retrovisor derecho. Horas después de cruzar la meta con mucho mérito, se conoció una noticia inesperada: era sancionado con 30 segundos por incumplir las medidas de seguridad y caía fuera de la zona de puntos.

En el paddock de la F1 se ha armado un gran revuelo por la sanción recibida por Alonso. Alpine apeló la protesta de Haas, que fue admitida 24 minutos fuera de plazo, y fans del asturiano reclamaron que dirección de carrera -no los comisarios, que no intervienen en cuestiones de seguridad- no diera la alerta cuando Fernando seguía en pista.

Para más inri, el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, dio el OK al A522 del bicampeón del mundo tras la carrera. Todo cambió cuando los comisarios aceptaron la protesta de Haas, tras lo que Bauer -junto a la declaración de Nicolas Tombazis, director técnico de la FIA- cambió de opinión y señaló que era "inseguro" correr como lo hizo Alonso. Y cuando se escucharon también a los equipos, llegó la sanción.

La FIA admitió que no fue posible "cumplir con el tiempo límite de presentación", exculpando así que la protesta de Haas se llevara a trámite fuera de plazo por parte de los comisarios. Silvia y el resto de jueces aplicaron el reglamento y sancionaron a Alonso con un Stop & Go, que al no estar la carrera en curso se transformó en un castigo de medio minuto como marca la normativa.

Hasta la propia escudería Haas ha criticado la "inconsistencia" de la FIA como organismo regidor de las normas y tampoco se entiende que en las reglas, aplicadas a posteriori por los jueces, se penalice con un Stop & Go -el conductor deberá entrar en boxes y hacer una parada obligatoria de 10 segundos, en los cuales el equipo no podrá realizar ningún ajuste en el vehículo- a un coche dañado imposibilitando su reparación.

Una vida como comisaria

En lo que no hay dudas es en que los comisarios aplicaron el reglamento tal y como dictan las normas. Silvia Bellot, así como el resto de jueces entre los que hay un expiloto de rallies y otro de F1, tiene una gran experiencia y desde la FIA siempre han valorado muy positivamente su conocimiento de las reglas y su inflexibilidad ante presiones externas.

Lo de ser comisaria le viene de familia. Su padre, Josep María Bellot, estuvo más de cuatro décadas involucrado en el automovilismo. Fue quien inculcó a Silvia su pasión por el motor, descartando pronto la posibilidad de correr por el esfuerzo económico que suponía y su peligrosidad. Puso su atención en un papel que siempre se ha mantenido a la sombra, el de los jueces.

A los 18 años, Silvia ya formaba parte del comité de oficiales del circuito de Cataluña. Comenzó entonces su ascenso precoz, al tiempo que obtenía títulos académicos en biología, diseño de moda y negocios. La FIA la empezó a invitar como observadora a algunas carreras de Fórmula 1 y luego trabajó como comisaria en las extintas GP2 y GP3. Fue la antesala de su salto al Gran Circo.

Su gran estreno fue en mayo de 2011, cuando la FIA la llamó para formar parte del panel de comisarios del Gran Premio de Turquía de F1. Apenas tenía 25 años y ya veían en ella la capacidad absoluta para 'enfrentarse' a los incidentes que se producen durante la carrera.

Silvia Bellot, en el centro, durante una conferencia de la FIA FIA

Silvia Bellot no ha parado de abrir puertas para la mujer en el automovilismo. En 2012 fue reconocida con el premio al Oficial Destacado que entrega la FIA y en 2020 aceptó el cargo de Directora de Competición de los mundiales de Fórmula 2 y 3. Además, es embajadora de la Comisión de la Mujer en la FIA con el fin de mostrar que el automovilismo no es un mundo solo para hombres.

"Lo más importante no es ser la primera en llegar, sino en garantizar que no se es la única", decía Silvia Bellot en una entrevista en junio de 2021 en la revista Mujer.

En la F1 le respalda su trayectoria y tiene una autoridad que le ha permitido, junto a sus compañeros, señalar a la dirección por no sacar de la pista a Fernando Alonso en Estados Unidos. Valía con una bandera naranja y negra. En definitiva, el director de carrera Niels Wittich se equivocó según el juicio de los comisarios y así lo recalcaron estos en el informe de la sanción.

El episodio todavía no ha acabado. La apelación de Alpine fue aceptada por los comisarios, incluida Silvia, y durante la madrugada de este jueves al viernes se celebrará una reunión entre la FIA, Haas y Alpine para resolver el conflicto. Le tocará actuar a otros cuatro comisarios, los que actuarán durante el Gran Premio de México.

