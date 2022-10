Willy Hernangómez, de ser el MVP del Eurobasket al ostracismo en los Pelicans

Willy Hernangómez se convirtió en uno de los nombres propios del mundo del baloncesto hace poco más de un mes. El pívot español se coronó como el mejor jugador del Eurobasket, siendo nombrado MVP. Una conderación que le enseñaba al mundo de lo mucho que es capaz de hacer sobre la pista.

Con el oro colgado del cuello y su flamante MVP, una nueva temporada se le abría a Willy en la NBA. Con un par de temporadas todavía por delante firmadas con los New Orleans Pelicans, el pívot español regresa con el sueño de hacerse un hueco en la rotación tras su magnífico desempleo en la Selección.

Pese a que cuenta con una gran estrella como Zion Williamson en sus filas, parecía abrirse una ventana perfecta para asentarse como uno de los interiores dentro de la rotación de Willie Green. Una oportunidad de oro para un jugador que lleva luchando mucho tiempo por asentarse en la NBA, allá desde su llegada a la liga estadounidense en la 2016/17.

Willy Hernangómez, en rueda de prensa esta temporada. REUTERS

Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo soñado. Willy apenas ha podido hacerse en un hueco en los New Orleans Pelicans, donde su entrenador apenas confía en sus características como '5'. Willie Green ha reflejado a lo largo de este inicio que el español no está entre sus prioridades para jugar. Y eso se ha visto en los cuatro primeros partidos, donde sólo ha jugado seis minutos en total. Unas cifras pírricas para un jugador que acumula un gran bagaje a nivel internacional.

Poderío en el Eurobasket

Exhibición tras exhibición, Willy Hernangómez se consagró como una de las grandes figuras del baloncesto europeo. Su incesante producción para el equipo de Sergio Scariolo le valió para ser considerado el mejor jugador del Eurobasket y encima obtener un hueco en el mejor quinteto del mismo.

Y ni es que luchase solo contra jugadores de mucho menor nivel en su puesto. Grandes estrellas de la NBA como Rudy Gobert o Jonas Valanciunas, con el que también comparte equipo, eran algunos de sus rivales. Curiosamente, el español fue mejor que ellos. Y también los eliminó.

Willy Hernangómez con el título del Eurobasket Reuters

Porque si alguien tuvo un rival duro en prácticamente todos los partidos eliminatorios de España fue él. Domantas Sabonis, Daniel Theis, Alperen Sengun, Lauri Markkanen o los mencionados Rudy Gobert, Jonas Valanciunas fue con los que se batió el cobre el '5' español. Prácticamente todos ellos con gran cantidad de minutos en la liga estadounidense, con un hueco fijo en sus rotaciones, algo de lo que no puede presumir Willy.

Ostracismo total

En tan solo cuatro partidos, su entrenador Willie Green ha demostrado su nula confianza en él. Todos los interiores del equipo le han superado en cantidad de minutos sobre la cancha. Una decisión inentendible viendo todo lo que ha aportado a lo largo de su carrera en la NBA.

Tal es su desdicha en este comienzo de temporada, que Willy Hernangómez ha disputado menos de seis minutos. Todo fueron contra Charlotte Hornets, donde su equipo ganó y él aportó dos puntos y cinco rebotes en cinco minutos y cincuenta y tres segundos.

Uno de sus rivales en el Eurobasket fue Jonas Valanciunas. El lituano, al que logró anular y desactivar en su duelo de octavos de final, es el actual titular de los Pelicans. Un jugador más veterano que él al que ya ha demostrado que es capaz de secar. Aunque eso sí, la carrera de él es mucho más prolífica en suelo americano que la del español.

Sin embargo, tampoco ha sido capaz de sobrepasar a otro más joven que él como es Jaxson Hayes. El joven pívot americano suma una media de ocho minutos disputados en los dos partidos jugados. Números sensiblemente superiores a los de Willy Hernangómez.

Willy, en una acción defensiva en pretemporada. REUTERS

Ni siquiera puede aportar en el puesto de '4', donde también están cerradas completamente las puertas. Zion Williamson y Larry Nance copan todos los minutos. Una situación completamente desastrosa para el español, que no parece que vaya a sumar mucho si todo sigue en esta dinámica.

Sea como fuere, Willy tiene hasta cuatro jugadores por delante de él en los New Orleans Pelicans. Se consolida, si así se puede considerar, como el último miembro de la rotación de la franquicia de Luisiana. Un panorama desolador para el último MVP del Eurobasket.

Consejo de Scariolo

Si hay alguien que conoce a Willy Hernangómez y ha confiado en él es Sergio Scariolo. El seleccionador de España ha sido capaz de sacar lo mejor del madrileño cuando le ha dirigido en los torneos internacionales. Él siempre ha apostado por su figura como una referencia en el juego interior de la Selección. Y lo demostró por todo lo alto.

"Sí, hay que tener paciencia y saber esperar tu oportunidad, pero es que no queda otra. ¿Qué remedio tienes? Si no tienes paciencia es peor para ti. El club tiene sus planes y no se pone nervioso porque tú te impacientes. No hay secreto, se trata de utilizar bien lo que te den, no hay posibilidad de quejas, no hay recogida de firmas para que la cosa cambie... hay que estar ahí y si tú entiendes que no es el sitio para ti tienes que intentar facilitar las cosas para que pueda existir una salida en un lugar donde puedan apreciar mejor tus cualidades", expresó el seleccionador a La Razón sobre la negativa temporada del pívot.

Unas sabias palabras que le apremian al trabajo en el día a día. Pese a vivir una situación crítica, Willy está acostumbrado a lidiar con la falta de minutos durante su estancia en Estados Unidos y vivir como un jugador más de rotación.

El mayor de los Hernangómez todavía cuenta con un año más de contrato con su actual equipo. Sin embargo, poco a poco va ondeando la idea del traspaso a otra franquicia. Sería la cuarta para él en seis años. Pese a su relativamente larga en la NBA, no ha sido capaz de asentarse de manera constante en una de ellas. A pesar de su gran desembarco, ya que su primera temporada, la mejor en minutos -18,4 por noche- fue incluido en el mejor equipo de Rookies.

Willy Hernangómez anota ante Domantas Sabonis. REUTERS

Uno de sus mayores problemas ha sido la etiqueta de falta de defensa que recayó sobre él cuando Jeff Hornacek, entrenador de los Knicks en aquel momento, le señaló por su falta de intensidad atrás. Un peso con el que ha ido cargando a lo largo de los seis años en territorio estadounidense.

Willy Hernangómez parece haberse desinflado una vez más. No es la primera vez que le sucede. En sus otras dos estancias en franquicias NBA, New York Knicks y Charlotte Hornets el paso del tiempo le jugó en contra, reduciendo los tiempos de juego en sus siguientes temporadas. Una dinámica que parece haberse instalado de nuevo en los New Orleans Hornets. Una situación crítica para un jugador que se ha consagrado a nivel internacional, pero que sigue sin cuajar en la mejor liga del mundo.

