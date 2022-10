Alpine, camino al desastre: mejoras que empeoran el coche y la guerra entre Gasly y Ocon

La temporada de Alpine está siendo de las más complicadas que se recuerdan para la escudería de Enstone. Cuando no es una cosa, es otra y cuando no, las dos a la vez. Un quilombo constante que está afectando a su rendimiento constantemente dentro y fuera de la pista.

El coche estaba destinado a intentar pelear con el trío de cabecera formado por Red Bull, Ferrari y Mercedes. Sin embargo, ni siquiera parece que puedan mantener la cuarta plaza del Mundial de Constructores. Y sus dos pilotos tampoco parecen estar muy contentos con la situación que están viviendo.

Con la traumática salida de Alonso a Aston Martin, anunciada a mitad de temporada y completamente inesperada por Alpine, tuvieron que encontrar a un piloto que aceptase el proyecto que liderará en un principio Esteban Ocon. Y el elegido fue Gasly, un antiguo amigo con el que forjó una rivalidad en el karting que acabó rompiendo los lazos de unión entre ellos.

Fernando Alonso, exhausto tras la carrera en Austin

Apenas hay buenas noticias dentro de la escudería. Un constante sinvivir fuera de las pistas y un martirio absoluto dentro de los circuitos. Los resultados se han desplomado de manera alarmante, las rencillas entre Alonso y su todavía compañero siguen muy presentes y los favoritismos resplandecen. Obviamente, no hacia Fernando Alonso, al que han dejado relegado a un segundo lugar.

Y la última prueba de ello fue el Gran Premio de Estados Unidos fue la continuación de una temporada marcada por una serie de catastróficas desdichas, porque de otra manera no se la puede calificar. Cada cita del Mundial parece aguardar una sorpresa a la escudería, aunque lo bueno para ellos es que solo faltan tres carreras para terminar este tedioso año.

Desastre en Austin

Uno de los grandes objetivos era acercarse lo máximo posible al trío de invencibles que lleva dominando varios años el Gran Circo. Y no parecía ir mal la cosa, sin embargo, las últimas carreras han demostrado que están muy lejos de ellos en muchos aspectos. Y no parece que se vaya a revertir el rumbo en los Grandes Premios restantes.

En Austin acabaron otra vez por detrás de su máximo rival, McLaren. La penalización a Fernando Alonso y el único punto sumado por Ocon se antojaron insuficientes para frenar la escalada de Lando Norris y Daniel Ricciardo, aunque más bien del primero. Sumó ocho puntos vitales para colocarse a tan solo seis de ellos en el Mundial.

Pese a lograr un prodigioso séptimo puesto, el español vio cómo una ridícula sanción por no llevar un retrovisor le relegaba a la decimoquinta plaza. Un castigo excesivo precedido por una reclamación fuera de tiempo, es decir, una situación pírrica la que se vivió en los boxes del trazado estadounidense. Tampoco Alpine fue capaz de salir en defensa su piloto, aunque la decisión de la FIA poco o nada iba a cambiar.

El coche de Fernando Alonso salta por los aires

Lewis Hamilton por lo mismo en el Gran Premio de Suzuka de 2019 no fue castigado, solo se le advirtió. Lo peor es que no fue su culpa, sino que fue Stroll el que golpeó al de Alpine en una peligrosa maniobra que pudo llegar a poner en peligro la vida del Alonso con su gesto al volante del Aston Martin.

Y tampoco le fueron mejor las cosas a Esteban Ocon a lo largo del fin de semana en Texas. Nunca se sintió cómodo el francés sobre el asfalto. Su carrera no fue nada del otro mundo y sólo logró puntuar por la penalización a su compañero. Ni siquiera fue capaz de calificar bien, se quedó fuera en la Q1. La diferencia con Alonso fue abismal, ya que él si llegó a la Q3 aunque luego fuese sancionado con cinco puestos por su cambio en las piezas del motor. El resumen es claro: desastre completo en Austin.

Favoritismo en Alpine

Una cosa sí que queda clara dentro de Alpine y es el favoritismo hacia Esteban Ocon. Los de Enstone ya tienen la mirada fijada en el 2023 y no les interesa nada que Fernando Alonso tenga mejores en su monoplaza de cara a las últimas carreras. Por eso, le han dejado de lado a la hora de implementar mejoras en el coche.

La última, también en Austin. Mirando de cara a la próxima temporada, Alpine decidió implementar una mejora en su bólido. Una actualización para intentar relanzar el rendimiento del coche. Sin embargo, solo llegó al monoplaza de Ocon. El francés pudo disfrutar de una ventaja más en Austin respecto al español.

El propio Alonso se lo tomó de manera cómica en cuanto se desveló la noticia. "Creo que solo lo va a llevar Esteban por lo que me acabo de enterar hace tres minutos. Ojalá que vaya bien y en México poder ponerlo también en mi coche", recalcó entre risas.

Esteban Ocon y Fernando Alonso durante un Gran Premio Reuters

Pero no ha sido una única historia de un sólo affaire. Es algo que lleva sucediendo desde el desembarco del español en Alpine. Curiosamente la fiabilidad del coche del asturiano siempre ha estado muy por detrás de la del francés. Fernando se ha visto a abandonar en cinco ocasiones más Australia, donde se quedó al borde de la misma. Esteban solo ha dicho adiós a dos carreras de manera prematura.

El propio Alonso se encargó de recalcar esos problemas tras el Gran Premio de Suzuka, donde un error del equipo le hacía perder gran cantidad de posiciones. "Duele pensar que en uno de mis mejores años en cuanto a rendimiento he perdido más de 60 puntos por problemas de fiabilidad", recalcó en sus redes el piloto español. Un duro planteamiento al que se ha enfrentado a lo largo de todas las carreras con una enorme frustración. Y pese a ello, solo está catorce puntos por detrás de él (79 por 65).

Gasly y Ocon, relación rota

La parrilla de la Fórmula 1 para 2023 está completa ya. Con la salida repentina de Fernando Alonso rumbo a Aston Martin, Alpine se tuvo que poner manos a la obra rápidamente para encontrar un sustituto de garantías para acompañar a Esteban Ocon. Y no tardó mucho en encontrar un repuesto, el elegido fue Pierre Gasly.

Una dupla de 26 años, ya que ambos nacieron en 1996, que tiene mucha más historia de la aparente. Comparten muchas similitudes como la nacionalidad, la edad, sus comienzos en el karting, etc. Sin embargo, hay algo que ya no comparten: la amistad. Y eso que los dos fueron grandísimos amigos durante su juventud.

"La relación desafortunadamente empeoró en algún momento en karting cuando empezamos a luchar por el Mundial, por el Campeonato Europeo y también por el Campeonato Nacional", fueron las palabras de Pierre Gasly sobre cómo se rompió su amistad en el pódcast de Fórmula 1 'Beyong the Grid'.

Pierre Gasly hablando ante la prensa. reuters

"Pasamos mucho tiempo juntos, pero llegó a un punto en el que se molestó demasiado y ya no era tan agradable. Así que dejamos de socializar. Entonces después siempre tuvimos mucha rivalidad", añadió sobre la ruptura completa con Ocon. La vida da muchas vueltas y se han encontrado en la misma escudería. Una sorprendente vuelta de tuerca para ambos.

Por el momento, las cosas no están acabando bien para Alpine en este 2022. Tampoco hace indicar que la situación vaya a mejorar de puertas para dentro la próxima temporada, y más con la tensa relación entre su dúo del futuro Gasly-Ocon. Aún no han acabado, pero todo ha sido hasta el momento un quiero y no puedo por parte de la escudería.

