Duras imágenes durante los entrenamientos en los test de Cheste de MotoGP. Durante la jornada del pasado miércoles el motor de la moto de Andrea Iannone se rompió en plena recta. El italiano provocó que surgiera fuego de su Aprilia y soltó aceite a la pista provocando la bandera roja.

Cuando entró al box, el piloto no pudo contener su carácter y enfado: "¡Me mato contra el muro a 300 por hora. Ya he dicho más de 10 veces que la moto no va!. "Me asusté mucho porque pasó en la recta y la moto se incendió. Noté mucho calor en mis pies y el aceite salpicó la palanca de freno. En ese momento te cabreas, pero creo que es normal", confesó.

Además, reconoció que han probado diferentes soluciones porque quiere conseguir "más caballos". Iannone afirmó que Romano Albesiano, director técnico de Aprilia, es una persona "muy valiente" porque tal vez no deberían haber arriesgado.

No obstante, confiesa que esta prueba y riesgo les llevó a encontrar "algo". "Digamos que salió mal por un lado y bien por otro, porque fue una situación peligrosa y obviamente te asusta, pero espero que sirva para avanzar", concluyó.

