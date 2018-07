Márquez cumple con la tradición en Sachsenring en el último minuto

Admite que es uno de los circuitos del calendario mundialista en el que más cómodo se encuentra porque se gira en el sentido inverso a las agujas del reloj, como en el dirt track que tanto le gusta, y cuenta con un número mayor de curvas de izquierdas (10 frente a tres de derechas). Marc Márquez ha cumplido con la tradición en el circuito de Sachsenring en el último minuto y este domingo partirá desde la primera posición de la parrilla de salida después de adjudicar su novena pole consecutiva en el trazado alemán donde, desde 2010, siempre ha subido a lo más alto del podio del Gran Premio de Alemania.

El piloto del equipo Repsol Honda, el único que ha llevado a cabo una estrategia de tres intentos, no las tenía todas consigo después de que el italiano Danilo Petrucci hubiera conseguido el mejor crono (1:20.295) aprovechando la rueda de Jorge Lorenzo, que se quedó a 32 milésimas del italiano del equipo Pramac Ducati.

En su última oportunidad con un juego de neumáticos frescos, Márquez estuvo a punto de irse al suelo en la curva 3 y tras completar la vuelta se quedó a 14 milésimas de Petrucci. Le quedaba un giro a todo o nada para dar por finalizada la sesión de clasificación. Una vuelta que comenzó perdiendo tiempo en el primer parcial, pero el líder de MotoGP apretó los dientes por pura cabezonería. Al final consiguió el mejor tiempo y batió su propio récord de la pole (1:20.270), vigente desde 2015.

“Lo veía complicado, porque con el segundo neumático he cometido un error en la curva 3 y en la última vuelta he comenzado mal y he estado a punto de tirar la toalla”, ha explicado Márquez, que celebró la pole como una victoria. El piloto español del equipo Repsol Honda, que estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por Petrucci y Lorenzo, ya acumula 48 en MotoGP y la 76 en el Campeonato del Mundo.

Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, que tuvo que pasar por la repesca, y Valentino Rossi, completan la segunda línea de la parrilla después de que los dos pilotos de Yamaha hayan dado un salto de calidad en las últimas fechas.