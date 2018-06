Iannone, denunciado por robo y agresión

Ibiza se convierte en verano en el cuartel general de multitud de celebrities, que pasan el día navegando en barcos de alquiler y cuando cae el sol acuden a la larga lista de locales de ocio nocturno que ofrece la isla. Ese el caso de Andrea Iannone y Belén Rodríguez, modelo argentina y presentadora de televisión afincada en Italia. La pareja se ha instalado en Ibiza al inicio de esta semana y nada más llegar, ya la han liado.

El piloto italiano, que ahora se encuentra en el circuito de Assen donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Holanda, ha sido denunciado por robo y agresión. Los hechos ocurrieron a la salida del restaurante-cabaret Lío, donde acude cualquier celebrity que se precie para dejarse ver y ser vista. Iannone y su pareja disfrutaron de la cena y el espectáculo, pero a la salida del local les esperaba un paparazzo italiano con la intención de hacerles un reportaje gráfico. El fotógrafo los siguió con su motocicleta, pero a la altura de Pachá -700 metros más adelante-el piloto italiano y un amigo se bajaron del coche. “Yo estaba sujetando el manillar de mi moto para no dejarla caer al suelo y Iannone me agarró por el cuello y me dijo ‘Te mataré. Déjanos en paz’. Luego me quitó las llaves de la moto y las de mi casa”, relata Salvatore Robino a la revista Chi.

Iannone pilota su Suzuki GSX-RR, en el circuito de Las Américas de Austin. MotoGP

A la mañana siguiente y después de haber conseguido entrar en casa gracias a su compañero de piso, Robino se despertó con un fuerte dolor cervical. “Fui al hospital y me dijeron que tenía que estar de baja entre siete y 10 días. Desde allí, acudí a una comisaría de policía para dar conocimiento de los hechos”, asegura el paparazzo tras denunciar al piloto de MotoGP por robo y agresión.

No es la primera vez que Iannone la lía. Hace dos años destrozó su Porsche Cayenne a martillazos y colgó el vídeo en las redes sociales, con el consiguiente enfado de Ducati, por entonces su equipo. El italiano ocupa la novena posición en la clasificación general de MotoGP después de lograr dos terceras posiciones en Austin y Jerez. Después de anunciar que Suzuki no iba a renovar su contrato, la próxima temporada será el compañero de Aleix Espargaró en las filas de Aprilia.