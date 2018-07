Pedrosa anuncia su retirada de la competición

Ha mostrado el suficiente coraje para levantarse después de cada infortunio, que han sido demasiados a lo largo de los 17 años en los que ha competido en el Campeonato del Mundo, pero Dani Pedrosa (29 de septiembre de 1985, Castellar del Vallès, Barcelona) ha decidido que ya está bien y ha tomado la dura decisión de poner punto y final a su carrera deportiva a los 32 años. Así lo ha comunicado el piloto español en una rueda de prensa celebrada en la sala de conferencias del circuito de Sanchsenring, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Alemania. “El año que viene no estaré compitiendo en MotoGP. Es una decisión que he estado meditando durante mucho tiempo y es dura, porque es el deporte que amo. Al final, me he dado cuenta de que ya no vivo las carreras con la misma intensidad que antes. Ahora tengo otras prioridades en la vida. Estoy muy feliz y este sueño ha superado mis expectativa”, ha anunciado Dani Pedrosa arropado por su padre Antonio, su madre Basi y su hermano Eric.

Una decisión madurada a lo largo de un mes después de que Honda, donde siempre ha desarrollado su carrera profesional, le comunicara en el transcurso del Gran Premio de Italia que no iba a renovar su contrato, que expira al final de esta temporada, y anunciara un par de días después el fichaje de Jorge Lorenzo para las dos próximas campañas. Ofertas no le han faltado a Pedrosa, que en las últimas semanas ha barajado la posibilidad de recalar en el equipo satélite que Yamaha está formando para las tres próximas campañas con la estructura del Sepang International Circuit (SIC), el patrocinio de Petronas y con Jorge Martínez Aspar como asesor deportivo. Un proyecto que no le ha terminado de convencer al piloto español, lo que ha precipitado su retirada de la competición.

Con 31 victorias en MotoGP, 54 en el Campeonato del Mundo y tres títulos de campeón del mundo (uno en 125cc y dos en 250cc), Pedrosa se retirará como el tercer piloto con más grandes premios disputados (285) tras Valentino Rossi (371) y Loris Capirossi (328).