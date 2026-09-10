Fernando Alonso, el as bajo la manga de Aston Martin para MadRing: "Con los muros tan cerca, él marca la diferencia"

No suele ser algo habitual que Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin, dé algún titular cuando atiende a los medios de comunicación. Quién sabe si ha sido por la gran presencia de periodistas españoles o por la confianza que hay de cara a este fin de semana, pero el luxemburgués en la mañana de este jueves ha decidido soltar prenda.

Con los dos abandonos de Fernando Alonso y Lance Stroll en Monza, además de la mejoría de la unidad de potencia de Honda que no ha cumplido con las expectativas, la escudería británica ha aterrizado en Madrid conscientes de que puede ser uno de los circuitos propicios para puntuar y quitarse así el mal sabor de boca con el que salieron de Italia.

Hay una figura que les hace ser especialmente optimistas: Fernando Alonso. El asturiano, como todos los pilotos salvo Leclerc y Hamilton, debuta en MadRing, aunque la habilidad que tiene el español para adaptarse a los nuevos escenarios les hace estar un paso por encima.

Mike Krack, jefe de operaciones de Aston Martin. Europa Press

"Cuando ves este trazado y los muros tan cerca, creo que él (Alonso) puede marcar la diferencia. No en todos los circuitos, pero hay algunos donde creo que el piloto puede marcar la diferencia, así que es bueno tenerlo con nosotros. Me gustan estos circuitos donde un piloto se debe adaptar, digamos, y sí, confío en que veremos a nuestros pilotos rendir bien", decía Krack incluyendo a Lance Stroll.

En un trazado nuevo, que no tendrá grip (agarre), es el escenario idóneo para que el bicampeón del mundo sea un factor determinante para que la escudería con sede en Silverstone se ilusione, aunque el objetivo no son los podios, ni mucho menos las victorias.

"Sabemos que cuando las condiciones de agarre son muy malas y todo es nuevo, hemos visto actuaciones sobresalientes de su parte. Recuerdo en Catar, hace dos o tres años, cuando hubo una tormenta de arena y la pista era muy, muy lenta, y él fue a veces cuatro o cinco segundos más rápido que todos", reconoció Krack.

"Así que podríamos ver algo similar en la FP1, pero luego están la FP2 y la FP3 para que todos se pongan al día", añadió sabiendo que los rivales irán aprendiendo poco a poco.

Está encantado el jefe de operaciones de Aston Martin con la llegada de Madrid a la Fórmula 1. El complejo circuito que se ha diseñado en la capital española le atrae tanto que se deshizo en elogios ante lo que se ha sido capaz de construir en cuestión de meses.

"Obviamente, todo el mundo ve las onboard, simulaciones o datos del simulador, pero cuando ves las subidas y bajadas, los desafíos, los muros, la curva rápida a la derecha con peralte... Creo que han hecho algo realmente extraordinario aquí", admitió.

"Veremos cómo resulta, pero creo que a primera vista hay que ser muy positivo con lo que se ha logrado en este tiempo, porque construir un circuito en medio de la ciudad, alrededor de un centro de exposiciones, puede ser muy aburrido, pero creo que este no lo será", ha asegurado.

Honda, de nuevo a examen

Para fortuna de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, en MadRing es más importante el chasis que la unidad de potencia. El que ha diseñado Adrian Newey es de los mejores de la parrilla, ahí residen las opciones que tiene el equipo británico de acabar entre los diez primeros. No obstante, tienen los pies sobre el suelo.

"Estamos donde estamos. Tenemos un circuito nuevo que necesitamos identificar y conocer. Hemos hecho nuestra preparación, pero no olvidemos que solo hemos avanzado de la Q1 una vez. Así que hablar de la Q3 creo que sería incluso un poco arrogante", apuntó Krack.

"Tenemos que intentar hacerlo mejor que la competencia. Pero nuestros rivales también son muy fuertes. Así que, al final del día, no espero una gran sorpresa. Pero si las cosas se vuelven caóticas, creo que tienes que estar ahí e intentar aprovechar todo lo que puedas. Y lo mismo se aplica al domingo", añadió.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1. HRC

Honda, mientras tanto, sigue teniendo muchos deberes por hacer, aunque parece que se los van quitando poco a poco.

"En Países Bajos tuvimos algunos problemas de conducción, así que implementamos algunas medidas correctivas en Monza, principalmente en el sistema de combustión", explicaba Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda F1.

"Lo importante es lograr una combustión estable y una entrega de par constante. Observamos un buen progreso en los datos de la FP1 y recibimos comentarios positivos de los pilotos tras la sesión. Luego, optimizamos la configuración de datos durante el fin de semana de carrera y funcionó bien, como lo demuestran los comentarios positivos de los pilotos al segundo día", sobre lo sucedido en Monza.

"Así que encontramos el camino a seguir. Después de Monza, llevamos todos los datos y comentarios al banco de pruebas y aplicamos nuevas medidas correctivas para mejorar la conducción. Siempre debemos mejorar la conducción paso a paso, pero hemos encontrado el camino correcto", aseguró sobre un mejor rendimiento en conjunto en esta pista.