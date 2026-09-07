Detienen a Bernie Ecclestone, exjefe de la Fórmula 1, por viajar en avión con una escopeta sin documentación

Bernie Ecclestone ha sido un hombre que siempre le ha gustado que se hable de él, aunque sea por estar en el foco de la polémica. A sus 95 años, el exjefe de la Fórmula 1 ha sido detenido en Portugal tras aterrizar en su jet privado con una escopeta en la maleta.

El diario luso Correio da Manhã ha informado que la detención del británico se ha producido tras una inspección rutinaria en el aeropuerto Tires Aerodrome en Cascais, un aeródromo ubicado justo a las afueras de Lisboa.

Después de haber sido puesto en libertad, Ecclestone confirmó al rotativo inglés Daily Mail Sport que había viajado con el arma para practicar tiro al plato en Portugal, pero admitió que no tenía la documentación necesaria.

El inglés negó que hubiera sido arrestado formalmente, y añadió que después de "lo que parecieron horas, lo solucionamos [...] Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso. Tengo armas en casa allí que están autorizadas," explicó.

"Pasamos la aduana al llegar aquí –conozco a los tipos de allí– y no tuvieron problema con nada. Sin problemas. Luego un policía pidió registrar la bolsa. Por su aspecto, podría haber sido el equipo de pesca de Ace (su hijo de seis años), pero no lo era.

"Me preguntaron si tenía un 'libro azul', que aparentemente es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así, prácticamente con ningún documento. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas, lo solucionamos, aunque ha sido una molestia constante", añadió.

"Pero parece que puede arreglarse. Fabi (su esposa, Fabiana Flosi) ha ido a Lisboa para entregar el arma, o pagar el impuesto o lo que sea necesario para introducirla, o para entregarla al final. Dije que también iría, pero al final no fui, y estoy sentado en casa esperando a que la situación quede zanjada."

Bernie Ecclestone, junto con su esposa, Fabiana Flosi. Europa Press

No es la primera ocasión en la que el magnate británico protagoniza un episodio relacionado con la tenencia irregular de armas. En mayo de 2022, Bernie Ecclestone fue detenido en el aeropuerto de Campinas (Brasil) antes de embarcar en un avión privado.

Durante el registro, las autoridades localizaron en su equipaje una pistola LW Seecamp 32 que carecía de la documentación necesaria. El antiguo responsable de la Fórmula 1 aseguró entonces que no sabía que el arma se encontraba entre sus pertenencias cuando facturó el equipaje.

La intervención fue confirmada por la Oficina de Seguridad Pública del estado de São Paulo. Tras pagar una fianza de 6.000 reales brasileños -unos 1.150 euros al cambio de entonces- y entregar el arma a las autoridades, Ecclestone quedó en libertad y pudo proseguir su viaje con destino a Suiza.

Posteriormente, el empresario restó trascendencia a lo ocurrido y lo definió como un "incidente tonto e insignificante", al tiempo que sostuvo que únicamente había tenido que responder a las preguntas de los agentes.

Ecclestone explicó en aquel momento que había comprado la pistola años atrás a un mecánico relacionado con la Fórmula 1 y que su intención era utilizarla únicamente como elemento disuasorio.

El reciente descubrimiento de otra arma en un aeródromo portugués vuelve, sin embargo, a situar al veterano empresario bajo el foco policial y mediático, especialmente por tratarse de un nuevo episodio vinculado al transporte de armas de fuego en sus desplazamientos privados.