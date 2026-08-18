Fernando Alonso, Verstappen y Sainz bloquean el mercado de la F1: media parrilla termina contrato y nadie mueve ficha

La Fórmula 1 afronta la segunda mitad de la temporada con una situación poco habitual: buena parte de la parrilla tiene todavía su futuro por resolver, pero los movimientos importantes permanecen congelados.

El motivo no es la falta de interés de los equipos ni de candidatos disponibles. El mercado de 2027 depende, en buena medida, de tres nombres: Max Verstappen, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

La mitad de los pilotos de la parrilla han llegando al ecuador de la temporada con contratos que terminaban a finales de 2026 o con situaciones sujetas a opciones y cláusulas.

Sin embargo, el escenario se ha ido aclarando parcialmente durante los últimos meses. Hoy, varios equipos tienen prácticamente definida su alineación, mientras que otros esperan acontecimientos antes de comprometerse.

El gran dominó es Verstappen. El neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero su acuerdo incluye, según se rumorea en el paddock, cláusulas de rendimiento del RB22 que podrían permitir una salida anticipada.

Las dudas de 'Mad' Max

La incertidumbre se ha intensificado por el complicado rendimiento de Red Bull bajo la nueva reglamentación y por las propias declaraciones del tetracampeón, que se ha resistido a confirmar de manera inequívoca su continuidad más allá de 2026.

La situación es suficientemente relevante como para que Red Bull haya reconocido públicamente que otros pilotos están preguntando por sus asientos.

Laurent Mekies, jefe de la escudería, confirmó en julio que "muchos buenos pilotos" se habían puesto en contacto con el equipo ante las dudas sobre Verstappen. Es una señal inequívoca de que el mercado está pendiente de una decisión que todavía no se ha producido.

Verstappen entra en el hospitality de Red Bull en Hungría. Reuters

Mercedes aparece como la alternativa más evidente si Verstappen decide abandonar Red Bull. Pero también aquí existe un problema: George Russell ya está comprometido con el equipo para 2027 y Kimi Antonelli es considerado una pieza fundamental del proyecto.

La llegada de Verstappen obligaría, por tanto, a romper una pareja que Mercedes parece tener interés en mantener. McLaren, por su parte, también ha sido relacionada con el neerlandés, aunque Lando Norris y Oscar Piastri tienen contrato.

¿Alonso en 2027?

El segundo gran foco está en Aston Martin. Fernando Alonso termina contrato al final de 2026 y todavía no ha decidido si continuará en la Fórmula 1. El asturiano ha evitado cerrar ninguna puerta, pero tampoco ha confirmado una retirada.

Su futuro depende de varios factores, entre ellos la competitividad que pueda ofrecer Aston Martin con el nuevo reglamento y el proyecto técnico asociado a Honda y Adrian Newey.

El propio Alonso ha insistido en que una mejora concreta del coche no será el único elemento que determine su decisión.

A sus 45 años, Alonso representa una situación singular: no se trata únicamente de decidir entre dos equipos, sino entre continuar o poner punto final a su carrera en la Fórmula 1. Por eso su decisión tiene un efecto directo sobre Aston Martin y sobre el resto del mercado.

Si se marcha, la escudería de Lawrence Stroll tendría que buscar un sustituto de primer nivel. Y ahí aparece precisamente el tercer nombre que puede desbloquear la situación: Carlos Sainz.

El proyecto de Williams

Sainz tiene un contrato con Williams que, en principio, cubre 2026 y que fue presentado como un acuerdo de dos años con opciones de extensión. Su situación, sin embargo, se ha vuelto más compleja por la evolución del equipo.

Williams había convencido al madrileño con un proyecto a largo plazo y con la promesa de regresar a la pelea por las posiciones delanteras.

Pero los problemas de 2026 han cambiado las expectativas y Sainz ha reconocido que su continuidad dependerá de la velocidad con la que Williams sea capaz de recuperarse.

Carlos Sainz y Fernando Alonso en Hungría. Reuters

Eso explica por qué Sainz figura entre los nombres más importantes del mercado pese a no ser oficialmente un agente libre.

Si existe una vía contractual para abandonar Williams, su condición de ganador de Grandes Premios y su experiencia en Ferrari, McLaren y Renault lo convertirían en uno de los pilotos más atractivos disponibles.

Aston Martin y Audi aparecen entre los destinos mencionados, aunque no existe a día de hoy confirmación de un acuerdo con ninguno de ellos.

Media plantilla en vilo

El resto de la parrilla tampoco está completamente ajeno a esta espera. Haas tiene a Esteban Ocon y Oliver Bearman bajo acuerdos para 2026, aunque la posición de Ocon es menos sólida después de una temporada complicada.

En Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad afrontan un escenario abierto, condicionado además por la cantera de Red Bull. Alpine tiene a Pierre Gasly asegurado hasta 2028, mientras que el futuro de Franco Colapinto sigue pendiente.

En cambio, Ferrari, Audi y Cadillac tienen mucho más margen para observar. Charles Leclerc continuará en Maranello durante muchos años y Lewis Hamilton está comprometido al menos hasta 2027.

Audi mantiene a Hülkenberg y Bortoleto con contratos multianuales, mientras Cadillac cuenta con Checo Pérez y Valtteri Bottas también para 2027. No necesitan precipitarse.

Por eso el mercado permanece aparentemente inmóvil. No significa que los equipos no estén negociando: significa que las decisiones estructurales dependen de acontecimientos todavía pendientes.

Si Verstappen activa su salida de Red Bull, Mercedes y posiblemente McLaren tendrán que reaccionar. Si Alonso se retira o cambia de equipo, Aston Martin abrirá una vacante de enorme valor.

Y si Sainz queda libre, su decisión puede afectar a Williams, Aston Martin, Audi o incluso a otros equipos que ahora mismo parecen fuera de la ecuación.

La paradoja de la temporada 2026 es que nunca hubo tantos movimientos potenciales y, al mismo tiempo, tan pocos movimientos reales. La parrilla de 2027 no está congelada por falta de candidatos, sino porque los pilotos que ocupan las posiciones estratégicas todavía no han movido ficha.

Y mientras Verstappen, Alonso y Sainz mantienen abiertas sus respectivas decisiones, el resto del mercado solo puede esperar.