Lando Norris y Piastri confirman el dominio de McLaren en la carrera al sprint del GP de Miami

Leclerc se llevó la tercera plaza, mientras que se avecina un nuevo fin de semana de sinsabores para Sainz (14º) y Alonso (16 º).

En McLaren quieren plantarle cara a Mercedes. Miami abrió con la carrera al sprint una pequeña puerta al cambio en esta nueva F1 dominada por la marca alemana desde el inicio de la temporada.

Lando Norris se llevó la victoria en esta carrera corta, la primera en lo que va de curso para él. No tuvo rivales el británico, quinto en el Mundial, para liderar en esta prueba de 19 vueltas que le dio unos preciosos puntos.

Por detrás de él cruzó la línea de meta su compañero de equipo Oscar Piastri. Casi cuatro segundos separaron a ambos al final de esta carrera corta, un doblete que sirve a McLaren para pegar un puñetazo sobre la mesa y mandar un mensaje al resto, especialmente a Mercedes.

NORRIS CONSIGUE LA VICTORIA Y MCLAREN CAMBIA LA DINÁMICA DEL MUNDIAL 🔥🔥🔥#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/9pYF4GQ3Ir — DAZN España (@DAZN_ES) May 2, 2026

La tercera plaza fue para Charles Leclerc. El de Ferrari aguantó hasta donde pudo el ritmo de los dos más rápidos, pero fue superior a Russell, el primero de los Mercedes.

Y es que Antonelli, líder del Mundial hasta la fecha, fue sancionado y relegado hasta la sexta posición por exceder los límites de pista. Un golpe que no le genera las mejores sensaciones al italiano de cara al fin de semana. Los españoles Sainz (14º) y Alonso (16º) pasaron otro día muy lejos de los grandes focos.

Norris, desde el inicio

Todo comenzó con el sobresalto de Hulkenberg antes de que se apagaran los semáforos. El alemán se quedó parado en medio del trazado y de su monoplaza comenzaron a salir llamas, por lo que no pudo ni siquiera tomar la salida.

La salida de Norris ya le colocó en la cabeza desde el inicio, mientras que Antonelli no pudo decir lo mismo. El italiano sufrió las consecuencias y se vio relegado a una zona con tráfico que le lastró durante toda la jornada.

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Verstappen ya no sabía ni de dónde le salían los rivales#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/4XkSHWdgUl — DAZN España (@DAZN_ES) May 2, 2026

Por detrás, los Aston Martin seguían ofreciendo malos síntomas en los primeros compases de la carrera rodando a la cola.

Norris empezó a empujar en este esfuerzo corto y comenzó a distanciarse de Piastri. Ambos compañeros, el más rápido fue esta vez el británico, mientras que Piastri miraba por el retrovisor una amenaza de Leclerc que nunca se cristalizó.

🗣️ "Kimi es muy malo en el rueda a rueda"



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La disputa más entretenida la pusieron Verstappen y Hamilton en la pelea por la sexta plaza. Saltaron chispas entre ambos y terminaron incluso por fuera del trazado. Max tuvo que dejar pasar a Lewis, aunque finalmente en neerlandés terminó ganando la partida.

Norris solventó la papeleta con facilidad y Piastri consumó el doblete de McLaren. Quien sabe, si tan sólo el principio de un cambio en el Mundial de F1.