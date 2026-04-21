Honda no ofrece garantías a corto plazo de poder mejorar el Aston Martin AMR26: "Hemos estado buscando soluciones"

La Fórmula 1 atraviesa su inusual parón en su calendario tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril). Pese a la ausencia de competición, las escuderías insisten en que la actividad no se ha detenido en sus fábricas.

En este contexto, Honda -uno de los fabricantes más cuestionados desde el inicio de la temporada- ha querido salir al paso de las críticas para subrayar que el trabajo continúa.

A través de un vídeo difundido en redes sociales, la compañía ha detallado que parte del equipo Aston Martin se encuentra desplazado en Japón, donde sigue colaborando estrechamente con sus ingenieros para recuperar terreno tras un complicado inicio de temporada marcado por la adaptación a la nueva normativa de 2026.

The push continues... Since the Japanese Grand Prix, Honda Racing Corporation and Aston Martin Aramco Formula One Team engineers have been working around the clock in Sakura, focused on solutions.



Miami, up next 🇺🇸#F1 pic.twitter.com/un3pLRU8j2 — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) April 21, 2026

Sin embargo, el mensaje que trasladan dista de ser muy optimista y mantiene un objetivo claro: encontrar "soluciones". No contemplan otra vía. El siguiente paso llegará en Miami, donde la marca nipona confía en introducir una actualización en las especificaciones de la unidad de potencia.

Esta evolución debería reflejar el progreso logrado en Japón frente a su principal escollo hasta ahora, las vibraciones, con la esperanza de trasladar esas mejoras a la pista.

"El impulso continúa... Desde el Gran Premio de Japón, los ingenieros de Honda y el equipo Aston Martin han estado trabajando sin descanso en Sakura, enfocados en soluciones", dice el post con el vídeo. Y en él, aparece Shintaro Orihara Director General de Pista e Ingeniero Jefe.

"Como ya sabéis, los GP de Bahrein y de Arabia Saudí se aplazaron, pero eso no significa que el trabajo se haya detenido. Tras el GP de Japón, miembros del equipo Aston Martin de F1 y el HRC (Honda Racing Corporation) han estado trabajando juntos en el centro de investigación y Desarrollo de HRC en Sakura, a unas tres horas de Tokio".

Ahondando más en ese trabajo, continúa: "Hemos estado trabajando sin descanso para mejorar nuestras contramedidas, y seguiremos trabajando a medida que nos acerquemos a la próxima carrera de F1 en Miami. Sabemos que algunas cosas llevarán tiempo, pero seguiremos colaborando con ahínco".

Como bien recuerda Orihara, Honda no tiene la oportunidad aún de mejorar su rendimiento, hasta que entre en marcha el ADUO, que de momento no se ha anunciado que se vaya a adelantar.

Sin mucho optimismo

Sin embargo, el objetivo es estar preparados a tiempo para cuando eso llegue, y que no se vuelva a repetir la situación de estar por debajo de lo esperado incluso homologando un nuevo motor.

Tanto Aston Martin como Honda necesitan tiempo: "Sabemos que tardará, pero estamos comprometidos a seguir trabajando en la fábrica", reconoce Orihara.