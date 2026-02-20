Charles Leclerc planta cara a los Mercedes en el último día de los test de Baréin con Aston Martin inmerso en una gran pesadilla

La pretemporada ha llegado a su fin. Después de una semana en Barcelona y dos en Baréin, los pilotos no volverán a subirse a sus monoplazas hasta el 6 de marzo. Fecha en la que se celebrarán los Libres 1 del GP de Australia, la primera cita del calendario.

No se han despejado todas las incógnitas y a pesar de que Mercedes parte, a priori, con ventaja, los Ferrari no se quedan atrás. Como tampoco lo hacen los McLaren y Red Bull, aunque estos se han mostrado más discretos en cuanto a sus tiempos.

Cada equipo ha diseñado su propio programa de trabajo y los resultados de los experimentos se verán en dos semanas sobre el circuito de Albert Park. No obstante, lo que queda muy claro es que en la pelea no está Aston Martin.

La vuelta más rápida de todos los test, por obra Charles Leclerc 🔥



Es un VUELTÓN. Es un... ¿y si esta vez sí, Ferrari? 👀#TestDAZNF1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/xV8z3bFJxr — DAZN España (@DAZN_ES) February 20, 2026

Charles Leclerc se fue dando un golpe en la mesa. El Ferrari SF-26 ha sido el mejor a una vuelta y uno de los mejores en los simulacros de carrera... Y además su motor tiene una ventaja clara en las salidas, con un turbo más pequeño, bautizado en Italia como 'turbino' que minimiza el retardo que tiene los rivales.

Eso con unas dos primeras marchas largas, le permiten salir como un disparo, algo que puede ganar carreras por sí sólo todo el año.

El tiempo de Charles de este viernes, 1:31.992 (C4), es el mejor de estos seis días en Bahréin. Sólo Lando Norris se pudo acercar, con 1:32.871 (C3), que sin embargo no pudo con el 1:32.803 (C3) de Antonelli del jueves.

La lucha en la zona alta

Tras tiempos simulares y tres equipos distintos, lo que da una idea de lo igualado que puede estar todo el Melbourne en la zona alta.

Y tampoco hay que descartar a Max Verstappen, que quizá a una vuelta no ha encontrado (o no ha querido) un tiempo de relumbrón, pero que ha dejado el mejor ensayo de carrera completa de esta semana, ligeramente mejor que el de McLaren.

Los pilotos ruedan en los test de Baréin. Reuters

En Mercedes, ya hartos de probar y reprobar todo, ha estado más escondidos en la tercera jornada, con Russell a medio segundo de Leclerc, que parece con bastante gasolina en su caso.

Se dice que Ferrari no ha bajado de 50 kilos en su tanque de gasolina, pero es probable que Mercedes llevase incluso más. Y es difícil de creer que para el 31.9 final, el monegasco fuera con mucha gasolina.

Aquí hay sorpresas, porque en la batalla de la zona media, en la batalla por el quinto equipo, no estarían ni Williams ni Aston Martin, como en los dos últimos años. Haas y Alpine parecen los mejores en dura pugna, y seguidos por RB y quizá luego Audi.

Aston Martin cerraba los test como los empezó 10 días antes, sin rodar, con miedo a romper en cada salida y con un programa de trabajo ridículo para Lance Stroll. El canadiense completó dos vueltas por la mañana y cuatro por la tarde.

Tres tandas, de dos cada una de ellas, y sin pasar por la meta. Media hora después de comenzar la sesión de tarde, un mecánico se metía por debajo del coche y Lance se bajaba para cambiarse e irse al avión, como la mayoría de los técnicos.