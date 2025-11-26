Carlos Sainz respalda a Fernando Alonso en contra del calendario: “No creo que sea bueno para nadie”

Sainz explicó que Las Vegas obliga a trabajar en circunstancias poco habituales para un fin de semana de gran premio. Instagram (@carlossainz55

Carlos Sainz apoyó a Fernando Alonso al cuestionar la fecha del Gran Premio de Las Vegas, una cita que ambos consideran mal ubicada en el calendario por las condiciones que exige a pilotos y equipos.

Sainz: “Hemos sido bastante vocales”

Según RacingNews365, Sainz afirmó que Las Vegas, en su posición actual del calendario, “no es buena para nadie”. El madrileño recordó que los pilotos llevan tiempo advirtiendo de los problemas que genera este evento y que la Fórmula 1 debería reconsiderar su fecha.

De acuerdo con MotorsportWeek, Sainz explicó que Las Vegas obliga a trabajar en circunstancias poco habituales para un fin de semana de gran premio, algo que afecta a la preparación general del equipo y dificulta mantener el ritmo habitual del campeonato.

Un fin de semana exigente

Según el mismo medio, Sainz valoró su actuación en Las Vegas como “lo máximo que podíamos hacer hoy”, destacando que el formato del fin de semana condicionó la puesta a punto y el rendimiento. Para el piloto, la estructura del evento no ayuda a competir en igualdad de condiciones respecto a otras carreras.

Sainz insistió en que la F1 debería ajustar este tipo de citas para evitar escenarios que compliquen más de lo necesario el trabajo de los pilotos.

Fernando Alonso arremete contra Las Vegas

Fernando Alonso ya había calificado la ubicación del GP de Las Vegas como “inaceptable”, según RacingNews365, señalando que la organización obliga a los equipos a adaptarse a horarios y condiciones que alteran la preparación habitual de la temporada.

El asturiano añadió que la F1 debería priorizar estructuras de fin de semana que faciliten el rendimiento deportivo, y no formatos que obliguen a trabajar en circunstancias extremas.

Un mensaje común hacia la F1

Sainz y Alonso coincidieron en que la FIA y la Fórmula 1 deben revisar el calendario para evitar eventos que dificulten la competición en lugar de favorecerla. Según RacingNews365, ambos consideran que la fecha de Las Vegas necesita una revisión, y su postura ha reabierto el debate sobre cómo se estructuran algunas carreras dentro del campeonato.