En Aston Martin "tenía que rodar alguna cabeza": la dura confesión desde dentro del equipo antes de un año clave

El equipo Aston Martin se encuentra en un punto crucial de su evolución dentro de la Fórmula 1. Tras una temporada de altibajos y movimientos estratégicos en su organigrama, el anuncio de Daniel Juncadella como piloto de simulador es otro paso más en sus aspiraciones de consolidarse entre los mejores.

En declaraciones realizadas en el podcast Duralavita, el piloto catalán compartió detalles de su nuevo rol, su análisis del equipo Aston Martin y confesiones sobre su carrera en el automovilismo.

Daniel Juncadella, quien fue confirmado oficialmente como piloto de simulador de Aston Martin el 9 de diciembre, aporta una vasta experiencia en el desarrollo de herramientas tecnológicas para equipos de Fórmula 1.

Durante años, el catalán desempeñó este rol en Mercedes, y más recientemente, trabajó como "freelance" para McLaren. Ahora, con Aston Martin, Juncadella tiene la oportunidad de participar activamente en el desarrollo del nuevo simulador del equipo, una herramienta esencial para mantenerse competitivo en un deporte donde los test en pista son limitados.

"Lance [Stroll] siempre me decía: 'Oye, a ver si vienes a ayudarnos, porque el simulador que tenemos es un desastre'", comentó Juncadella en el podcast. Esta relación cercana con Lance Stroll y otros miembros del equipo fue clave para sellar su incorporación.

Además, el catalán explicó que su nuevo puesto le permitirá no solo trabajar en el simulador, sino también subirse al coche en tres test durante 2025, un privilegio reservado para los pilotos más implicados en el desarrollo técnico.

Cambios en Aston Martin

El fichaje de Juncadella no es el único movimiento en Aston Martin. El equipo, dirigido por Lawrence Stroll, ha hecho ajustes en su estructura organizativa tras una temporada en la que se esperaba más rendimiento en pista.

El catalán, al ser consultado sobre la degradación de Mike Krack al rol de director de pista, opinó que era un cambio necesario: "En cierta manera, tenía que 'rodar' alguna cabeza por la situación". Sin embargo, destacó que Krack mantiene el apoyo de figuras clave como Stroll y Fernando Alonso, quienes valoran su capacidad técnica y su cercanía.

Por otra parte, el trabajo de Adrian Newey, uno de los ingenieros más influyentes en la Fórmula 1, será crucial en el desarrollo del nuevo simulador. Según Juncadella, Newey es "obsesivo" con esta herramienta, y su aportación promete marcar una diferencia significativa en el rendimiento del equipo.

En relación con el futuro de Fernando Alonso, quien ha sido uno de los pilares del equipo, Juncadella se mostró cauto pero optimista. "2026 tiene que ser bueno para que [Fernando Alonso] siga", señaló, destacando que los próximos años serán determinantes tanto para el bicampeón como para la evolución del proyecto.

También surgen rumores sobre Max Verstappen como posible sucesor de Alonso, aunque aún es pronto para confirmar movimientos de esa magnitud.

Lawrence Stroll, durante la presentación de Adrian Newey como nuevo miembro del equipo Aston Martin

Trayectoria y decisiones pasadas

Juncadella ha sido una figura reconocida en el automovilismo internacional, con logros como el campeonato de la Fórmula 3 Euroseries, la victoria en el Gran Premio de Macao y títulos en carreras de GT y resistencia. Sin embargo, sus aspiraciones en la Fórmula 1 nunca se materializaron plenamente.

Durante su etapa como piloto reserva de Force India en 2014, que estaba estrechamente vinculado a Mercedes, el catalán admite que no supo aprovechar las oportunidades. "Toto Wolff me propuso un programa intensivo en la fábrica, pero yo no tenía el compromiso necesario en ese momento. Me arrepiento de no haberlo hecho", reconoció en el podcast.

Esta decisión, sumada a su falta de disciplina para asumir ese desafío, cerró las puertas de la Fórmula 1 para él en aquel momento. Con el tiempo, Juncadella ha madurado y se muestra consciente de sus errores.

"Si me lo dijeran ahora, iría directo", afirmó, reflexionando sobre lo que pudo haber sido su carrera si hubiese tomado un camino diferente.

Con el objetivo de consolidarse entre los grandes de la Fórmula 1, Aston Martin apuesta por un enfoque renovado. El equipo ha invertido en infraestructura, tecnología y talento humano, contando con figuras clave como Fernando Alonso, Lance Stroll y ahora Dani Juncadella.

La experiencia del piloto catalán en el desarrollo técnico y su conocimiento del deporte serán activos fundamentales para afrontar los retos de un campeonato cada vez más competitivo.

Mientras Aston Martin avanza en esta etapa crucial, las palabras de Juncadella en Duralavita reflejan tanto las oportunidades como los desafíos que enfrentan. El éxito de este proyecto dependerá de la capacidad del equipo para integrar todas estas piezas en un engranaje que les permita competir al más alto nivel.