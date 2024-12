El jefe de Mercedes se despacha a gusto contra Mick, el hijo de Michael Schumacher: "No tenía sentido y ahora quiere..."

La relación profesional entre Mick Schumacher, hijo del legendario siete veces campeón mundial Michael Schumacher, y Mercedes ha llegado a su fin tras una etapa de dos años como piloto reserva del equipo.

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, no ha dudado en compartir su opinión sobre la decisión del joven alemán de abandonar esta posición y buscar nuevas oportunidades en el automovilismo. Según Wolff, mantener a Mick en ese rol "no tenía sentido", aunque apoya plenamente su determinación de centrarse en su carrera como piloto competitivo.

Después de ser descartado por Haas al final de la temporada 2022, Mick Schumacher encontró en Mercedes una nueva oportunidad como piloto reserva. Este puesto, aunque alejado de la acción en la pista, le permitió seguir relacionado con la Fórmula 1 y mantener la esperanza de conseguir un asiento como piloto titular en el futuro.

Sin embargo, tras dos temporadas completas sin lograr una nueva oportunidad en la parrilla, Schumacher decidió dar un giro en su carrera. Wolff, quien defendió su fichaje inicialmente, se mostró comprensivo con la decisión del joven piloto.

En declaraciones recientes, destacó las cualidades personales y profesionales de Mick, pero reconoció las limitaciones del rol que desempeñaba: "Es un joven excelente, con los valores adecuados y muy inteligente. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad adecuada en la Fórmula 1 con el entorno correcto". Para Wolff, la falta de oportunidades reales hizo que la continuidad de Mick en el equipo fuera insostenible.

Mercedes no tardó en anunciar al sustituto de Schumacher en el rol de piloto reserva. El elegido ha sido Valtteri Bottas, quien perdió su asiento con Sauber y ahora regresa al equipo que ya conoce de su etapa como piloto titular. Bottas espera aprovechar esta nueva oportunidad para seguir vinculado a la Fórmula 1 y, tal vez, encontrar un camino de vuelta a la parrilla, algo que Schumacher no logró en sus dos años con el equipo.

Mick Schumacher, en el Gran Premio de México. REUTERS

Nueva oportunidad

Con solo 25 años, Mick Schumacher ha decidido dirigir su atención hacia la competición en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), donde formará parte de la alineación de pilotos de Alpine en 2025. Este cambio representa un regreso al núcleo del automovilismo para el alemán, quien ha manifestado su deseo de enfocarse completamente en la competición.

En una entrevista reciente, Schumacher expresó su gratitud hacia Mercedes y destacó lo aprendido durante estos dos años: "Estoy agradecido con Toto y todo el equipo de Mercedes por la experiencia que he ganado. Me han hecho un piloto más completo, especialmente al profundizar en el lado de la ingeniería. Pero ver a los coches competir y no estar yo en el cockpit ha sido duro".

Además, añadió: "Quiero volver a concentrarme al 100% en las carreras. Como piloto, es ese sentimiento en la pista lo que amas y lo que te impulsa. Es momento de comprometerme completamente con el aspecto deportivo del automovilismo".

La opción Cadillac

A pesar de haberse alejado de la Fórmula 1, Mick Schumacher no ha cerrado la puerta por completo a un posible regreso en el futuro. Una declaración del legendario piloto Mario Andretti ha dado lugar a especulaciones sobre su inclusión en el proyecto de Cadillac para la temporada 2026.

Andretti comentó recientemente que el equipo está considerando múltiples opciones para su alineación de pilotos y no descartó la posibilidad de contar con Schumacher.

Aunque este escenario aún está lejos de concretarse, la mención de su nombre por parte de Andretti ha generado cierto optimismo entre los seguidores del piloto. Por ahora, Mick parece estar enfocado en demostrar su valía en otras categorías del automovilismo.

Un legado propio

La decisión de Mick Schumacher de abandonar su rol en Mercedes y buscar un nuevo camino refleja su deseo de construir una carrera que vaya más allá de su apellido. Aunque ser el hijo de Michael Schumacher le ha abierto puertas en el automovilismo, también ha significado lidiar con una presión inmensa y comparaciones constantes.

Con su paso al Campeonato Mundial de Resistencia, Mick tiene la oportunidad de demostrar su talento en una disciplina diferente, dejando claro que está decidido a forjar un legado propio en el automovilismo.

Su decisión de priorizar la competición sobre las oportunidades inciertas en la Fórmula 1 es un recordatorio de que, para muchos pilotos, el amor por las carreras trasciende los límites de una categoría específica.

En palabras del propio Schumacher: "Al final, como piloto, lo que buscas es competir. Eso es lo que te da esa sensación que amas". Ahora, el tiempo dirá si esta nueva etapa será el trampolín que Mick necesita para consolidarse como uno de los nombres destacados del automovilismo actual.