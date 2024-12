El enfado de Alonso con la realización de TV de la F1 por sacar de contexto este mensaje de radio para Aston Martin

Fernando Alonso ha mostrado su malestar con la dirección de la F1 (FOM - Formula One Management) tras lo sucedido durante las transmisiones del Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada 2024. El piloto español criticó cómo los mensajes de radio emitidos durante los entrenamientos libres fueron manipulados, generando una percepción errónea de su relación con Aston Martin.

El conflicto surgió durante la emisión del primer entrenamiento libre, cuando se reprodujo un mensaje de radio en el que Alonso decía: "Peor coche de la historia y la peor preparación de tráfico. La próxima vez haré la vuelta de calentamiento yo mismo".

Este comentario, compartido ampliamente en redes sociales, alimentó especulaciones sobre su frustración con Aston Martin, especialmente considerando los problemas que el equipo ha enfrentado esta temporada.

Sin embargo, Alonso aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas. Según explicó, el mensaje era una reacción a problemas puntuales de tráfico y no una crítica global al equipo. "Fue un mal momento de tráfico y una frustración acumulada. Como siempre, algunos comentarios son positivos, otros no tanto. Pero FOM tiene una fijación conmigo; buscan vender la imagen de que soy el 'gruñón'. No lo lograrán", declaró el asturiano en Yas Marina.

Alonso subrayó que estas conversaciones deberían mantenerse en el ámbito privado entre piloto e ingeniero, ya que son parte de la estrategia y el análisis en pista. "Cuando sacas un mensaje de radio sin contexto, te equivocas. Y eso es lo que hicieron. Si no estás en las reuniones con los ingenieros, no puedes entender lo que decimos en carrera", sentenció.

Enfado tremendo de Fernando Alonso por radio 📻



"El peor coche de la historia y la peor preparación de vuelta, a la próxima me encargo yo"#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/Xu3O37scoI — DAZN España (@DAZN_ES) December 6, 2024

Clasificación en Abu Dabi: del desastre a la esperanza

Pese al inicio complicado del fin de semana, Fernando Alonso logró revertir la situación y clasificarse octavo en la parrilla de salida para la carrera final de la temporada. Este resultado fue especialmente meritorio, considerando que Aston Martin había tenido serios problemas de rendimiento en las sesiones previas. Su compañero de equipo, Lance Stroll, no logró superar la Q2, evidenciando las dificultades del monoplaza.

Alonso explicó que la mejora fue posible gracias a cambios drásticos en el coche entre los entrenamientos y la clasificación. "Hicimos ajustes importantes tras los últimos libres y logramos milagrosamente entrar en la Q3. Estoy contento de acabar el año con una buena clasificación y ahora quiero disfrutar del domingo", comentó.

El español destacó la importancia de encontrar el equilibrio perfecto en el monoplaza para rendir al máximo en clasificación. "Cuando el coche está en la temperatura ideal, con los neumáticos en su punto y la altura correcta, todo encaja. Ayer estábamos muy lejos de eso, pero hoy lo conseguimos", añadió.

La carrera del domingo, que se disputa a 58 vueltas en el circuito de Yas Marina, se presenta como un desafío complicado para Alonso. Con rivales como Charles Leclerc, Sergio Pérez y Lewis Hamilton saliendo por detrás, el piloto español anticipa una lucha intensa por mantener su posición en los puntos. "Será difícil no caer al puesto once o doce en las primeras vueltas, pero vamos a intentar disfrutar", declaró.

El Gran Premio de Abu Dabi cierra la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1, con 24 carreras en total. En la lucha por el Mundial de Constructores, McLaren defiende una ventaja de 21 puntos frente a Ferrari, con Lando Norris y Oscar Piastri partiendo desde la primera fila de la parrilla. Por su parte, Max Verstappen, ya coronado campeón por cuarta vez consecutiva, arrancará desde la quinta posición.