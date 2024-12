Carlos Sainz y Charles Leclerc liman asperezas en el adiós del madrileño a Ferrari: "hemos tenido momentos increíbles"

El GP de Abu Dabi será el escenario que albergue este fin de semana la última carrera de la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1. A pesar de que el Mundial esté decidido desde el GP de Las Vegas en favor de Max Verstappen, McLaren y Ferrari aún se encuentran disputándose el Mundial de Constructores.

Desde 2008 los de Maranello no saben lo que es ganar, para ellos, el campeonato más prestigioso de la Fórmula 1. McLaren aventaja a la escudería italiana en 21 puntos, pero el equipo dirigido por Frédéric Vasseur confía en la remontada. El ingeniero francés necesitará del mejor desempeño de Charles Leclerc y Carlos Sainz, en el que será un fin de semana cargado de emoción para el español.

Carlos Sainz se despide de Ferrari cuatro años después desde su llegada procedente de McLaren. A pesar de las conversaciones a principio de temporada para ampliar su contrato, en febrero Lewis Hamilton entró en escena dinamitando cualquier tipo de negociación. Sin asiento en la Scuderia, Sainz se acabó decantando por Williams, cambiando así de equipo... y también de compañero.

Aston Martin Lewis Hamilton y Fernando Alonso: cuando la edad afecta de formas muy distintas en un deporte como la Fórmula 1

Carlos Sainz y Charles Leclerc han formado una de las duplas más carismáticas en Ferrari, pero su relación, como todas, ha tenido altibajos. La competitividad feroz de ambos pilotos ha llegado a provocar momentos de tensión entre ambos, aunque ambos han establecido una amistad, a pesar de ser también rivales sobre la pista.

Ferrari ha vuelto a juntar a sus dos pilotos en un vídeo para sus redes sociales en la previa del GP de Abu Dabi. Sainz y Leclerc rodaban en el simulador sobre el circuito de Yas Marina cuando ambos recordaron que sería el último fin de semana juntos en el mismo equipo.

"Charles, ¿quieres saber una cosa? Es nuestra última carrera como compañeros de equipo", abrió la veda el español en una mezcla de humor y tristeza. La respuesta del monegasco evidenció el pique (sano) y la buena relación entre ambos pilotos: "Para de llorar. Es muy triste lo que estás diciendo. Estaba siendo un vídeo muy divertido hasta que lo has mencionado".

Mientras que Sainz trató de dirigir la conversación a un lado más divertido, Leclerc se mostró algo más sentimental. "Hemos tenido momentos increíbles juntos", reconoció el monegasco cuando el español le cortó entonando la canción "See You Again" de Wiz Khalifa.

Una promesa por delante

Más allá de la despedida de Carlos Sainz, para Ferrari el GP de Abu Dabi es una cita vital para conseguir la hazaña de ganar el Mundial de Constructores. Carlos y Charles deberán hacer una carrera perfecta para remontar los 21 puntos que le saca una escudería McLaren que no atraviesa su mejor momento.

"Imagínate a nosotros dos de aquí al domingo, tú entrando al pit-lane y yo ganando", le animó el español mientras estaba al frente del simulador. Sin embargo, las risas se detuvieron durante un instante cuando Leclerc en un tono algo más serio confesó: "Vamos a quedar primero y segundo".

La dupla formada por Sainz y Leclerc se romperá para que Alex Albon sea el nuevo compañero del español y Lewis Hamilton comparta el box con el monegasco. Carlos ya se subirá a su nuevo coche tras el GP de Abu Dabi en los test de neumáticos del equipo, mientras que Hamilton ha decidido esperar a debutar con Ferrari.