Hamilton y una retirada en el horizonte: "Hay días que pienso que no sé cuánto más podré aguantar"

Con los motores apagados y a la espera de que vuelvan a rugir el próximo domingo en Zandvoort, el futuro de los pilotos copa las conversaciones en el paddock. El de algunos está claro a corto y medio plazo, mientras que el siguiente paso de otros es una incógnita. Lewis Hamilton se encuentra dentro de este segundo caso.

El piloto inglés cambiará de escudería para la temporada que viene. Abandonará Merecedes tras doce temporadas saldadas con seis títulos mundiales -siete en total- y vestirá el color rojo de Ferrari. El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: "A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual".

La escudería italiana confirmaba que a partir de 2025 el piloto inglés ocupará el volante de Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempos, quien, pasará a defender el color del equipo más laureado de siempre.

Hamilton durante el GP de Bélgica. REUTERS.

Hamilton tiene resuelto ese primer paso, pero el siguiente, a sus 39 años, no está del todo definido. De hecho, aglutina más incertidumbre que nunca, cómo el mismo traslada. "Claro que le doy vueltas a la retirada. Hay días en los que pienso: 'Ya basta, no sé cuánto más podré aguantar. Me encantaría tener un descanso, un descanso de verdad'", asegura en una entrevista a Esquire.

La vida de los pilotos, viajando cada semana por el mundo, degasta al británico. "En Fórmula 1 no tienes un descanso tan grande en la temporada como en otros deportes. No terminas hasta mediados o finales de diciembre, y luego vuelves a entrenar en enero y de febrero a diciembre se compite. No hay mucho tiempo libre", explica.

El piloto tiene la firme idea de que, una vez decida cortar la relación con la Fórmula 1, no hregresará. "Eso no me pasará a mí. Cuando termina el capítulo, es cuando termina. No me imagino parado en el paddock o en el garaje sin subirme luego a un coche", asegura el siete veces Campeón del Mundo en una entrevista a la publicación suiza Blick.

