Norris reina bajo la lluvia en Hungría y se lleva la pole con Sainz cuarto y Alonso séptimo

McLaren en general y Norris en particular siguen empeñados en dar emoción, la que puedan, a lo que resta de Mundial de Fórmula 1. El MCL38 ha sido el monoplaza que mejor se ha adaptado a la meteorología cambiante y condiciones mixtas que asolaban sobre el trazado de Hungría. Lando marcó el mejor tiempo, seguido de Piastri y con Verstappen completando las tres primeras posiciones. [Así hemos vivido la clasificación del GP de Hungría].

Red Bull en general y Verstappen en particular no sacaron su habitual sobresaliente. Menos aún Pérez, que repitió accidente contra el muro y volvió a no superar la Q1 por segunda carrera consecutiva tras Silverstone. Mientras, el neerlandés no pudo con Norris llegada la hora de la verdad y saldrá desde la tercera posición por detrás de los McLaren tras bajarse del monoplaza a falta de dos minutos para el final.

El accidente de Tsunoda impidió que se mejoraran los tiempos cuando al cronómetro sólo le quedaban 120 segundos. Que iba a ser una clasificación de detalles quedó claro tras la última sesión de entrenamientos libres en los que reinó la igualdad. Tan solo medio segundo separaban al quinto del 16º monoplaza. Cinco décimas entre la tercera fila de la parrilla y la eliminación en la Q1.

Un mínimo error y la clasificación al traste y la carrera condicionada. Que le pregunten a Pérez y Russell si se trataba de detalles. El primero perdió el control de su monoplaza en la curva ocho y se fue contra el muro por segunda clasificación consecutiva, mientras que el británico no pudo mejorar su tiempo inicial y cayó en el primer corte. El poleman del último gran premio, eliminado en Q1.

La ausencia de rectas y su combinación de curvas cortas y rápidas convierten a Hungría en uno de los circuitos en los que el chasis se asemeja al de Mónaco, el trazado más lento de la temporada. Aston Martin arribó en la clasificación bajo el interrogante de los entrenamientos libres.

En los primeros apenas se notó el paquete de mejoras introducidos, pero a medida que fueron avanzando las sesiones ofreció mejores prestaciones, no para descorchar la ilusión, pero sí dentro de una fase de mejora de rendimiento.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.