El trauma de Bottas para triunfar en la Fórmula 1: "El psicólogo me dijo que era como un robot"

El camino de un deportista hasta llegar a la élite no es ni mucho menos fácil. Exige sacrificio y tener una serie de aptitudes que solo unos pocos elegidos alcanzan, por lo que apenas unos elegidos llegan a destacar. Uno de ellos en la Fórmula 1 es Valtteri Bottas, que ha llegado a ser subcampeón del mundo hasta en dos ocasiones, pero que ha vivido una experiencia muy poco agradable hasta el éxito.

El finlandés confesó recientemente varios de esos problemas que ha tenido que superar hasta llegar a ser uno de los grandes pilotos de un deporte tan exigente como la Fórmula 1. Entre ellos se encuentran un trastorno alimenticio, la superación de la pérdida de un compañero de profesión en plena carrera y también el hecho de tener que aceptar que había otros pilotos mejores que él incluso en su mismo equipo.

En unas declaraciones al diario finlandés Sanomat Helsingin, Bottas aseveró que lo había pasado realmente mal con su condición física, ya que tuvo que seguir una severa dieta a base de brócoli al vapor para estar a tono: "Me entrené para sufrir física y mentalmente, pero se me fue el control y se convirtió todo en una adicción. No había un diagnóstico oficial del trastorno alimentario, pero está claro que lo tenía", confesó el de Alfa Romeo.

Él tenía claro que quería triunfar en la Fórmula 1 y que para eso tenía que estar físicamente perfecto: "No fue muy saludable, pero quería ser el mejor y pensaba que tenía que hacerlo. Si el equipo me decía que tenía que pesar 68 kilos y yo estaba en 73, hacía todo lo que podía para bajar de peso", dijo.

La muerte de Bianchi

La lucha mental de Bottas durante sus inicios en la Fórmula 1 fue realmente dura. De hecho, al poco de llegar se encontró con la muerte de un compañero de profesión por el accidente de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón que le costó la vida. Eso también fue difícil de gestionar para Bottas: "Necesitaba un psicólogo que me ayudara a sanar todo aquello, y su evaluación inicial fue que era casi como un robot que solo quería lograr su objetivo y no sentía nada".

En aquel momento perdió un poco el norte de su vida personal y asumió que tan solo le importaba la Fórmula 1, nada más. Después llegó a la escudería Mercedes, donde Bottas se veía capacitado para ser el mejor de toda la parrilla y proclamarse campeón de mundo, sin embargo, allí se encontró con una alta competencia dentro de su propio equipo en la figura de Lewis Hamilton.

"Para alguien con un espíritu competitivo como yo, fue difícil de aceptar. Fue solo el año pasado cuando pude admitir que Lewis Hamilton era un piloto mejor que yo. Después de cinco años agotadores, me preguntaba si podría vencerlo y ganar un Mundial", dijo sobre la competencia con el piloto británico. Ahora, de cara a la temporada 2023, Valtteri Bottas tratará de mejorar el décimo puesto que logró el curso pasado.

