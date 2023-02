Domenicali rechaza el código ético de la FIA: "La Fórmula 1 no pondrá la mordaza a nadie"

Prosigue la guerra en la Fórmula 1. La decisión de la FIA de reducir a la mínima expresión las palabras de sus pilotos en cualquier competición provocó un gran revuelo por el que gran cantidad de ellos se han visto molestos. Varias voces autorizadas dentro del mundo del motor, destacando a algunos como Max Verstappen o Lewis Hamilton se han posicionado en contra.

Sin embargo, ha sido Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, ha mostrado su apoyo rotundo a los pilotos del Gran Circo y ha dejado entrever que no son muy partidarios del 'bozal' impuesto por la Federación de Automovilismo.

A través de unas palabras al medio The Guardian, Domenicali ha expuesto las razones por las que no está a favor de imponer ese nuevo código ético que entra en vigor a partir de 2023. En él, se prohíbe "la realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales que violen notablemente el principio general de neutralidad".

"Todos quieren hablar, así que tener una plataforma para decir lo que quieran de manera correcta es lo mejor. Tenemos una gran oportunidad debido a la posición de nuestro deporte, que es cada vez más global y multicultural", explica el presidente de la Fórmula 1 en dicho medio.

"Estamos hablando de 20 pilotos, diez equipos y muchos patrocinadores. Tienen ideas diferentes, puntos de vista diferentes. No puedo decir que uno está en lo correcto y otro está equivocado, pero es necesario darles una plataforma para discutir sus opiniones de manera abierta", añade.

Unas declaraciones que contrastan con la idea del organismo presidido por Mohammed Ben Sulayem, que ha querido cercenar de manera radical las palabras de los pilotos en el mundo del motor. De esto modo, pretende aplacar las reivindicaciones de algunos agitadores dentro de la parrilla como Lewis Hamilton o el ya retirado Sebastian Vettel.

"No cambiaremos ese enfoque, esa debe ser la línea de nuestro deporte, darles a todos la oportunidad de hablar de manera correcta, no con tono agresivo ni para ofender, sino con respeto", sentencia Domenicali.

Críticas de pilotos

El presidente de la Fórmula 1 no ha sido el único dejar entrever que no es partidario de la nueva medida impuesta. Grandes figuras y campeones como Lewis Hamilton, Max Verstappen o Sebastian Vettel se posicionaron en contra de ella y no coinciden con ese pensamiento.

"No creo que tal prohibición sea necesaria porque te impide dar tu opinión, y creo que deberían dejarnos hablar libremente", declaraba el neerlandés hace apenas unos días sobre el nuevo código ético. "Como dije, algunas personas podrían hablar más sobre esos temas y otras no, pero creo que esta decisión es un poco redundante", se defendía.

Mucho más certero y polémico fue el británico, que llegó a dejar en duda su continuidad en el Gran Circo si esa medida seguía. "Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más", argumentaba.

