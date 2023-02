Vettel rechaza el "sinsentido" del código ético de la F1 y pide a los pilotos que "tengan coraje"

Hace tan solo unos meses, Sebastian Vettel decía adiós a lo larga exitosa trayectoria en la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dhabi era su última carrera y lo hizo a los mandos del Aston Martin, donde Fernando Alonso ha tomado el testigo y aspirar a relanzar su carrera en este 2023.

El alemán quiso mostrar su rechazo al nuevo código ético impuesto en la competición, ya que impide a los corredores mostrar abiertamente sus posiciones políticas, religiosas o personales a través de declaraciones durante las carreras. Algo a lo que él estaba muy acostumbrado en los últimos años.

Vettel, pese a haber abandonado el plano profesional, continúa siendo uno de los grandes referentes en cuanto a las protestas sociales en la Fórmula 1. Si hace unos días anunciaba que podría ser el final del Gran Circo en un futuro si no se controlaba la enorme contaminación que provocan y apuntaba a un futuro mucho más sostenible.

Ahora, a través de unas declaraciones a AutoBild, el alemán ha atacado duramente al "sinsentido" del código ético llevado a cabo por la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada. Nuevamente, el teutón y cuatro veces del Mundial ha rechazado el silencio impuesto en el automovilismo tras la cuestionada decisión.

"Siempre depende de qué pregunta te hagan y cuál sea el tema, pero creo que es muy importante adoptar una postura sobre algunas cuestiones y hemos visto en los últimos años que cada vez más personas han adoptado una posición", declaraba, mostrando su posición contraria en ese aspecto.

"Por supuesto, espero que los pilotos continúen teniendo el coraje de defender su opinión y expresarla", agregaba. En los últimos años, Vettel no ha sido el único que ha utilizado su posición como piloto para expresar su ideología contra ciertos temas candentes en diferentes pruebas.

Otros como Lewis Hamilton o Valtteri Bottas también han realizado diversas protestas y se han mostrado como abanderados en ese aspecto. De hecho, el británico realizó unas duras declaraciones tras la entrada en vigor del nuevo código ético de cara a la próxima temporada.

"Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más", explicaba en una entrevista en el New York Times. "Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema. Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo", añadía en un claro órdago a la Fórmula 1.

Nuevo código ético

El pasado mes de diciembre, la Federación Internacional del Automovilismo hacía oficial la nueva implementación de un código ético de cara a 2023. Una medida que llegaba para acallar las palabras de los pilotos en cada Gran Premio o carrera que disputasen.

"La realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales, violan el principio general de neutralidad promovido por la FIA bajo sus estatutos, a menos que haya sido previamente aprobado por escrito por la FIA para competiciones internacionales, o por la ASN correspondiente para Competencias Nacionales dentro de su jurisdicción", expresaba el comunicado.

