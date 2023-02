La Fiscalía se opone a la liberación de Dani Alves por riesgo de fuga tras la presunta violación

Paso atrás para Dani Alves y su situación en la prisión de Brians 2. La Fiscalía ha rechazado la petición de la defensa del jugador de libertad provisional al asegurar que hay indicios graves de que cometió una presunta violación a una joven en una conocida discoteca de Barcelona. Además, también consideran que hay un alto riesgo de fuga.

La propia Fiscalía ha presentado y dado a conocer su informe frente a la Audiencia de Barcelona donde han mostrado sus razones por la que el jugador no debe abandonar la prisión de Brians 2, donde se encuentra recluido desde el pasado 20 de enero. También ha rechazado las medidas cautelares de retirada del pasaporte, comparecencias diarias en el juzgado y el uso de la pulsera telemática que propuso su defensa.



Recientemente, la defensa de Dani Alves había recurrido a la Audiencia de Barcelona la orden a la jueza de enviarlo a prisión preventiva por la supuesta violación a una joven en la conocida discoteca Sutton, que se encuentra en la Ciudad Condal. En los próximos días, la Audiencia de Barcelona tendrá que decidir en los próximos días si lo excarcela o no, para ello tendrá que analizar los informes de la Fiscalía y la acusación particular.



[Dani Alves, "escoltado y apartado": se detallan los tratos a favor que recibe en la cárcel]

De hecho, la Fiscalía ha esgrimido su decisión de mantener al exfutbolista de FC Barcelona, Sevilla o Pumas UNAM en la cárcel por varios motivos. Asegura que ve "indicios racionales de criminalidad" y "sin que las medidas alternativas a la prisión propuestas por la defensa mitiguen tales fines", en lo referido al alto riesgo de fuga que hay en su figura.

Trato de favor

Una de las últimas informaciones sobre Dani Alves que han circulado ha sido el trato de favor recibido en prisión. Allí, el futbolista es acompañado y escoltado por varios funcionarios mientras recorre varias estancias de Brians 2, ya que lo suyo sería un caso "exclusivo" según afirmó un visitante a Europa Press.

El principal motivo de ello es que se trata de una figura de renombre y de un deportista mundialmente conocido. Por ello, la prisión habría decido tomar esa decisión, blindándole a lo largo de su estancia allí.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Archivado en Agresiones sexuales, Barcelona, Dani Alves, Deportes, Fútbol, Violaciones

Sigue los temas que te interesan