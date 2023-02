Indignación en el enduro por el atropello intencionado del piloto Tom Maurizi a un compañero

Escena tan bochornosa como surrealista la que se vivió en una competición de enduro celebrada en Francia el pasado fin de semana. En el comienzo de la prueba, la 47ª edición del Enduropale du Touquet, un piloto se fue al sueño y otro, Tom Maurizi, le pasó por encima pese a tener tiempo de sobra para esquivarlo.

El corredor con el dorsal 321 cae repentinamente en la vuelta de calentamiento. Mientras los demás participantes le esquivan, Maurizi (dorsal 322) frena y, tras un instante de dudas, vuelve a acelerar y pasa por encima del otro piloto. La escena fue grabada y compartida en redes sociales, donde la indignación es generalizada.

Por si fuera poco, Maurizi gira la cabeza tras el atropello y, aunque al piloto tendido en el terreno, decide seguir avanzando en lugar de atenderle.

FLASH - Un pilote a ralenti devant son concurrent lourdement tombé au sol, avant de lui rouler délibérément dessus lors de la 47e édition de l'#Enduropale. Une pétition demande son exclusion définitive de la Fédération française de Motocyclisme. (BFMTV) #LeTouquet pic.twitter.com/Uot1SDEaLv — Mediavenir (@Mediavenir) February 5, 2023

¿Fue intencionado o una mala decisión de Maurizi? El protagonista, ante el revuelo, contactó con los medios para dar su versión y disculparse públicamente: "Alguien cayó frente a mí, no sabía qué hacer. No podía moverme a la izquierda ni a la derecha porque no sabía lo que estaba pasando. Preferí acelerar levantando la parte delantera de la moto para no lastimarle", explica en declaraciones recogidas por La Voix du Nord.

Maurizi apunta que contactó con el dorsal 321 sin obtener respuesta por el momento: "Me asusté absolutamente. No estoy de acuerdo con eso, no era mi objetivo atropellarlo. Después, solo pude pensar en ello durante la carrera", añadió en su entrevista.

Solicitan su expulsión

Sorpresivamente, el piloto atropellado pudo ponerse en pie y tomar la salida. Acabaría la carrera en el puesto 251. Sin embargo, la organización de la prueba ha realizado una petición formal a la Federación Francesa de motociclismo solicitando la expulsión de Maurizi.

"Tras ver las imágenes, la organización ha urgido a la Federación Francesa de Motociclismo para que convoque al piloto nº 322 ante la Corte Nacional de Disciplina y Arbitraje. Según los distintos vídeos, parece que el piloto nº 322 ha circulado deliberadamente por encima de un participante caído delante. La organización considera este comportamiento, moral y deportivamente inadmisible y contrario a los valores que defendemos en el Enduropale du Touquet, y exigimos que se dicte una sanción ejemplar", reza un comunicado publicado por la organización de la prueba.

Archivado en Accidentes deportivos, Deportes de motor, Motociclismo

Jorge Pacheco Redactor de Deportes de EL ESPAÑOL y EL BERNABÉU. Apasionado del fútbol, del tenis y de los deportes de contacto.

Sigue los temas que te interesan