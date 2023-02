Guardiola renunciaría a seguir como entrenador del Manchester City antes de ser sancionado

El Manchester City se asoma al abismo tras más de diez años cosechando éxitos bajo el respaldo económico de los Emiratos Árabes Unidos. El club inglés habría cometido trampas según la Premier League, en concreto más de 100 irregularidades en las reglas del Fair Play Financiero de la competición. El caso podría tener consecuencias para el futuro de su entrenador, Pep Guardiola.

Tras cuatro años de investigación, este lunes se presentó la denuncia de la Premier al City. Ahora el asunto está en manos de una comisión independiente, que valora los cargos y decidirá si hay castigo o no, y de qué tipo, para el club de Mánchester. La sanción podría ir desde una multa económica hasta el descenso administrativo.

El Manchester City lleva tiempo preparándose para esto. Niega las irregularidades y ya hubo una reunión, según The Athletic, para avisar sobre las informaciones que surgirían. En el encuentro, realizado tras la derrota contra el Tottenham el pasado domingo, estuvieron los jugadores, Guardiola y Ferran Soriano, CEO del club, y fue encabezado por Khaldoon al Mubarak, presidente del City.

Guardiola había sido de los primeros en ser informados de la investigación que se estaba realizando sobre las finanzas del club. El técnico catalán no se ha pronunciado por ahora tras publicarse la denuncia, pero hasta el momento ha confiado en la palabra de los dirigentes del City.

En mayo del año pasado, Guardiola habló en rueda de prensa sobre las sospechas que caían sobre el club, "Cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo yo me acerco y les pregunto que de qué va eso. Y una vez me explican las cosas y las entiendo, les creo", dijo. Eso sí, lanzó un aviso que ahora hay que tomar en serio: "Si me mienten, me iré".

Un futuro sin Pep

Aquellas palabras de Guardiola ponen en riesgo su continuidad si se confirma que el City cometió irregularidades y, por tanto, no puede escapar de una sanción. En Inglaterra, el diario The Sun señala que en el City dan por hecho la renuncia del técnico antes incluso de que llegara el castigo por las infracciones de las reglas financieras.

Guardiola fichó por el City en verano de 2016, por lo que el inicio de su aventura en Mánchester coincide con el espacio de tiempo señalado por la investigación de la Premier League. El pasado mes de noviembre renovó su contrato hasta 2025.

La única comunicación oficial del City desde la noticia vino mediante un comunicado oficial. Guardiola, así como los dirigentes y los jugadores, guarda silencio. El siguiente partido del equipo de los sky blues es el domingo 12 de febrero (ante el Aston Villa, 17:30 horas), por lo que el entrenador español se espera que atienda a los medios de comunicación en la víspera del choque.

