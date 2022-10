La sinceridad de Hamilton, al descubierto: la "patada" a Red Bull, su continuidad en la F1 y sus proyectos

Lewis Hamilton sigue siendo uno de los nombres propios de la Fórmula 1. El británico, a pesar de no estar viviendo su mejor temporada, está muy centrado en su continuidad a los mandos del Mercedes. Además, sigue pensando en coronarse campeón del mundo una vez más.

El piloto se ha sincerado completamente en una entrevista para medios como la BBC o Motorsport. Ha hecho un repaso a algunos de los acontecimientos más importantes de su carrera, como el Mundial perdido en 2021 en la última vuelta, o su próximo contrato en el Gran Circo.

El adelantamiento de Max Verstappen en Abu Dhabi ha marcado a Hamilton, que todavía sigue pensando en ello. Sin embargo, no le he gustado nada que Red Bull, equipo donde corre su rival, superase el techo de gasto presupuestario. "Cuando llegas a Singapur y oyes hablar del límite de gastos, no puedes evitar recordar cosas del pasado. Es algo que entierras para seguir adelante y luego vuelve a surgir, y es como otra patada. Y, sí, eso hace que se reabra la herida. Así que toca volver a la enterrarlo y seguir adelante", recalcó.

Lewis Hamilton, durante el GP de los Países Bajos de la F1 2022 AFP7 / Europa Press

Su intención es seguir de la mano de Mercedes hasta prácticamente el final de su carrera deportiva. El siete veces campeón del mundo confía ciegamente en ellos y le apoyan en cada uno de sus movimientos. Una unión que se prolongará a final de temporada.

"Vamos a renovar. Vamos a sentarnos y a discutirlo en estos próximos meses. Mi objetivo es continuar con Mercedes. He estado con Mercedes desde que tenía 13 años. Y es mi familia. Han estado conmigo en las buenas y en las malas", zanjó el piloto sobre su continuidad.

"En términos de futuro, cada temporada, una vez que lleguemos al final, lo que intentaré es analizar todo lo que ha sucedido y pensar en un plan de tres a cinco años, es complicado que pueda hacer diez más", remarcó. Por lo tanto, Lewis Hamilton irá negociando sus contratos a corto plazo, dependiendo sus ganas de continuar en la Fórmula 1.

Reflexión sobre el futuro

Muchas veces se especuló con su futuro y una prematura retirada, algo que no ha negado. Es más, el piloto confirmó que esa idea le rondó por la cabeza durante varias ocasiones. Un pensamiento que le azotó y que a punto estuvo de hacerle dejar el deporte al más alto nivel.

Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Hungría de la F1 2022 AFP7 / Europa Press

"No fue por mi falta de amor a mi equipo o a las carreras, fue literalmente eso... Pero pasé tiempo con mi familia y eso me ayudó a superarlo. Si no hubiera estado con ellos, me habría quedado atrapado en un agujero", reflejó. Pese a ello, ha recuperado la ilusión por ponerse al volante de un monaplaza. Aún así, sigue realizando proyecto fuera de la Fórmula 1.

Hamilton ya ha puesto diferentes iniciativas en marcha. Uno de ellos está relacionado con Hollywood. Junto a Brad Pitt y Joe Kosinski ha creado una productora de cine. Una alternativa más a lo otros negocios que ya tiene. Una manera de afianzarse un futuro fuera del Gran Circo, aunque no significa que vaya a irse inmediatamente.

"¿Dónde me veo a mí mismo? o ¿Qué cosas quiero hacer? Tengo muchos negocios a día de hoy y a su vez, muchas cosas positivas que me darán la oportunidad de cosechar éxito ahí fuera, pero quiero seguir corriendo, amo lo que hago. Llevo en las carreras 30 años y no siento que tenga que parar", sentenció,

