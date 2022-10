Lewis Hamilton se pasa al cine: jefe de Brad Pitt, documental biográfico y las causas sociales

Lewis Hamilton se pasa al cine. Pero que no salten las alarmas entre los amantes de la Fórmula 1. El piloto británico da un paso más en su carrera sin dejar de lado el deporte de su vida. Así se embarca en un proyecto para hacer temblar los cimientos del mismísimo Hollywood. En su primer proyecto, los nombres de Brad Pitt y de Joe Kosinski van a su lado.

Para ello, ha creado la productora de cine y televisión Dawn Apollo Films. Además de por el siete veces campeón del mundo de la F1, esta compañía estará dirigida por su mánager Penni Thow, junto a un equipo de talentos, tal y como se ha podido confirmar a estas alturas.

Entre sus proyectos más ambiciosos, una película que protagonizará el actor de 'Leyendas de Pasión' o 'Troya' y dirigirá Joe Kosinski, que acaba de firmar 'Top Gun: Maverick' con Tom Cruise. Y no solo eso. Otro ambicioso proyecto tiene entre manos la productora, el cual hará las delicias de la afición del Gran Circo.

Dawn Apollo Films también tiene planeado lanzar un documental biográfico sobre la carrera del propio Hamilton de la mano de Apple TV+, al igual que con la película de Brad Pitt. Precisamente, el actor estadounidense no dudó en acercarse a Austin para disfrutar del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, en el que se le vio acompañado del piloto de Mercedes.

Inspiración

El objetivo de Hamilton con todo esto es inspirar. Y para ello quiere servirse del cine, ya que considera al séptimo arte como su "verdadera válvula de escape". En una entrevista para Deadline, el británico ha asegurado que "siempre" ha "soñado con algo en este mundillo".

"Siempre me ha gustado mucho el cine. Lo veo como una verdadera válvula de escape. Hay muchas películas que encuentro inspiradoras y siempre he soñado con algo en este mundillo. A menudo, se me preguntaba si actuaría. He sido muy afortunado de ser piloto de F1, por lo que nunca tuve tiempo para dedicarme a la actuación, pero uno de mis sueños ha sido contar historias", ha comentado.

"Con esta compañía, el objetivo es crear historias impactantes y, en última instancia, inspirar a las personas a través de películas y narraciones. Una gran parte de la nueva empresa se centrará en el impacto social, la comunidad y las causas. Eso es muy importante para mí", ha asegurado el piloto de Fórmula 1.

Da el salto definitivo así a un mundo que le apasiona después de no haberse aventurado con Joe Kosinski en 'Top Gun: Maverick'. "Tom (Cruise) me puso al teléfono con él, y Joe movió cielo y tierra para hacerme un hueco con el objetivo de que yo fuera uno de los pilotos de la película, pero no pude hacer que funcionara, lo cual lamento todos los días. Trato de aprovechar estas oportunidades cuando surgen ahora, pero la temporada de carreras sigue siendo primordial", ha sentenciado.

