El exfutbolista John Carew se enfrenta a dos años de cárcel: "Me controlaba como una marioneta"

No están siendo buenos tiempos para John Carew. El que fuese leyenda del fútbol noruego y un reconocido jugador a nivel mundial, llegando a estar en clubes como el Valencia o Aston Villa, está pasando por sus momentos más duros. Una vez retirado, todos los problemas le han sacudido.

El nacido en Lørenskog se declaró culpable de un caso de fraude ante la Fiscalía de Oslo. El montante de la cantidad que admitió defraudar se cifra en más de medio millón de euros, concretamente en 577.000 euros. Una situación derivada tras no declarar una fortuna de 31 millones, una cantidad que ocultó entre 2014 y 2019.

"Confié ciegamente en él. Me convencí de que tenía razón. Me controlaba casi como una marioneta. Entiendo que fue una gran negligencia por mi parte confiar tanto en él", aseguró el exjugador, apuntando directamente a los malos consejos de su amigo, abogado y exagente Per A. Flod.

Ahora Carew se enfrenta a una posible entrada en prisión por un periodo de dos años. Pese a que él achaca a los errores de su antiguo representante, la Fiscalía aseguró que eso no era suficiente para excusarse. "Carew ha tenido muchas, muchas oportunidades de corregir la información dada a las autoridades fiscales”, recalcó el abogado de la policía, Ragna Flaekoy Skjakodegard.

Señalan también que el exfutbolista lo hizo de manera deliberada, ya que ocultó todos sus bienes y su fortuna, pese a las reiteradas comunicaciones que le realizaron durante ese periodo. Un grave problema para Carew, que tendrá que esperar el fallo de la Fiscalía de Oslo para saber si tiene que ir o no a prisión.

Larga trayectoria

La trayectoria del noruego comenzó a los 18 años en su país natal. Se enroló en las filas del Valerenga y el Rosenborg hasta que dio el gran salto a un club europeo. Su primer destino de primer nivel fue el Valencia FC. En el conjunto español estuvo durante cuatro temporadas, donde logró marcar 28 en 123 partidos.

De ahí dio el salto al AS Roma para después aterrizar en la Premier League. En la liga inglesa fue donde mejor rendimiento dio. Llegó a militar en hasta tres clubes: Aston Villa, West Ham United y Stoke City. En el primero de ellos fue donde logró su mejor rendimiento a nivel de equipo, logrando disputar casi 150 partidos con ellos y anotando 48 goles. Y terminó colgando las botas en 2012.

Además, con Noruega también lució al máximo nivel, llegando a ser internacional en hasta 91 ocasiones. Tras su paso por el mundo del fútbol, ha probado suerte en el cine y el mundo de la música. En ellas está intentando hacerse un hueco a sus 43 años.

